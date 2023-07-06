شكرينيار أول القادمين إلى باريس سان جيرمان في حقبة إنريكي

بعد عام من الانتظار، وصل المدافع السلوفاكي الصلب ميلان شكرينيار إلى باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس، ليكون أول القادمين في حقبة المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي.

وأعلن النادي الباريسي تعاقده مع شكرينيار بوصفه لاعبا حرّا من إنتر الإيطالي، لمدة 5 مواسم حتى 2028، بعد يوم من الإعلان عن قدوم المدرب الإسباني بدل المقال كريستوف غالتييه.

🎙💬 مدرب @PSG_arab لويس إنريكي عقد مؤتمره الصحفي الأول في مركز تدريب باريس سان جيرمان. تحدث عن هذا التحدي الجديد في مسيرته المهنية وأهدافه مع نادي العاصمة الفرنسية. 🔴🔵#WelcomeToParisLuisEnrique https://t.co/Ykbrq3RthI — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 5, 2023

وسيعزّز شكرينيار (28 عاما) دفاع بطل فرنسا، بعد أن فرض نفسه خلال 6 مواسم في قلب دفاع إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا.

ورغم إحرازه لقب الدوري في الموسم المنصرم، فإن شباك سان جيرمان اهتزت 40 مرة، وهو الرصيد الأسوأ منذ تتويج ليون عام 2003 (41 هدفا).

وقال اللاعب (طوله 1.88 متر) في بيان للنادي الباريسي "سان جيرمان أحد أقوى الأندية في العالم ويضمّ لاعبين من طراز عالمي ومشجعين رائعين".

واجتهد سان جيرمان منذ أشهر عدة لضمّ المدافع صلب البنية، لكن إنتر كان يطلب 70 مليون يورو الصيف الماضي ثم 20 مليونا في فترة الانتقالات الشتوية. وانتظر سان جيرمان حتى انتهاء عقده لاستقدامه.

وكان فريق العاصمة في أمس الحاجة لخدماته في فبراير/شباط الماضي عندما أرجع غالتييه لاعب الارتكاز البرتغالي دانيلو بيريرا إلى قلب الدفاع، وزجّ بالمراهق إل شاداي بيتشيابو في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ الألماني.

🆕✍️ يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن التعاقد مع ميلان شكرينيار لمدة خمسة مواسم قادمة. المدافع السلوفاكي يرتبط بذلك مع النادي حتى 30 يونيو 2028.#WelcomeŠkriniar pic.twitter.com/cMwqVW8fl0 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 6, 2023

وفي ظل الإصابة القوية للدولي بريسنيل كيمبيمبي طوال السنة، كان السلوفاكي سيعوّض الغيابات في تشكيلة سان جيرمان، رفقة المخضرم الإسباني سيرخيو راموس الذي ترك النادي بدوره.

لكن الإصابة طرقت باب شكرينيار أيضا في الفقرات القطنية في 22 فبراير/شباط الماضي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال ضد بورتو البرتغالي، فغاب عن الملاعب منذ 14 مارس/آذار، وتحديدا منذ أن حل بدلا من ماتيو دارميان في الدقائق العشر الأخيرة من مباراة الإياب.

وخضع شكرينيار لجراحة في فرنسا منتصف أبريل/نيسان، وجلس على مقاعد البدلاء لكنه لم يشارك في نهائي دوري الأبطال الذي خسره إنتر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي صفر-1 في العاشر من يونيو/حزيران الماضي.

وأحرز الدولي السلوفاكي مع إنتر لقب الدوري الإيطالي في 2021 وحل وصيفا في 2022 وثالثا في 2023، وفرض نفسه كنقطة ارتكاز قوية في دفاع "نيراتزوري" منذ قدومه عام 2017 من سمبدوريا، وأحرز جائزة أفضل مدافع في الدوري عام 2017.

ونشأ شكرينيار مع نادي "إم إس كاي جيلينا" مذ كان في عمر 17 عاما، قبل الانتقال إلى سمبدوريا في 2016، وأصبح من ركائز المنتخب التشيكي وحمل ألوانه في 60 مباراة دولية، وحمل شارة القائد بعد اعتزال ماريك هامشيك.

ويأمل شكرينيار أن يشغل موقعا أساسيا في تشكيلة سان جيرمان إلى جانب القائد المخضرم البرازيلي ماركينيوس، علما أن فريقه مرشح أيضا لضمّ المدافع لوكا هرنانديز من بايرن ميونخ الألماني، ويأمل عودة كيمبيمبي من الإصابة في الخريف.