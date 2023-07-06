شاهد- أعمال خيرية وزيارة إلى قرية والده.. مبابي في الكاميرون لعدة أيام

بدأ النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان اليوم الخميس زيارة إلى الكاميرون وسط ترحيب حار من الجماهير، في رحلة تشمل أعمالا خيرية مع أطفال صم وزيارة إلى قرية والده.

وارتدى المئات من المشجعين قميص سان جيرمان لاستقبال المهاجم البالغ 24 عاما، كما قدّمت مجموعة من حوالي 100 راقص تقليدي عرضا على شرفه.

Mbappe arrives in Cameroon🇨🇲Everybody wants a selfie😊 Video credit from my colleague @angulesley442 🎥 pic.twitter.com/pMBbvFP4gd — Juliet Bawuah (@julietbawuah) July 6, 2023

وحيّا مبابي -الذي هتفت الجماهير باسمه عند خروجه من مطار العاصمة ياوندي- الحشود الذين أبقتهم عناصر الشرطة على مسافة منه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن المقرر أن يزور مبابي غدا الجمعة مدرسة للصغار الذين يعانون من الصمم وضعف في السمع في ضواحي العاصمة، بحسب برنامج رحلته.

Being a top player is special the attention is on another level. Mbappe's arrival in Cameroon 🇨🇲 cause pandemonium at the aiport the police,airport workers,travellers all left their duties to either take Selfie or walk new Mbappe. Even the air traffic controllers left their… pic.twitter.com/etPjrW8QxP — Collins Okinyo (@bedjosessien) July 6, 2023

كما أنه من المقرر أن يشارك في مباراة لكرة السلة إلى جانب لاعب دوري كرة السلة الأميركي السابق يواكيم نواه، كما سيشارك في مباراة كرة القدم ضد نادي "فان ديتودي" من الدرجة الثانية.

Mbappe is visiting 🇨🇲Cameroon today. The PSG striker & France captain is visiting the country for the first time alongside his Cameroonian-born father Wilfrid. During his stay he’s expected to have meetings with the country’s highest authorities as well as do some recreational… pic.twitter.com/fRcOi3Ou6b — Juliet Bawuah (@julietbawuah) July 6, 2023

وسيتوجه بعد غد السبت إلى جبالة قرية والده ويلفريد مبابي الذي غادر الكاميرون في سن مبكرة إلى فرنسا حيث أصبح مدربا لكرة القدم.