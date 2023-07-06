رياضة

شاهد- أعمال خيرية وزيارة إلى قرية والده.. مبابي في الكاميرون لعدة أيام

كومبو زيارة مبابي إلى الكاميرون من حساب k.mbappe Yaoundé, Cameroon على إنستغرام
مبابي سيشارك في مباراتي كرة سلة وكرة قدم خلال وجوده في الكاميرون (حساب مبابي على إنستغرام)
6/7/2023

بدأ النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان اليوم الخميس زيارة إلى الكاميرون وسط ترحيب حار من الجماهير، في رحلة تشمل أعمالا خيرية مع أطفال صم وزيارة إلى قرية والده.

وارتدى المئات من المشجعين قميص سان جيرمان لاستقبال المهاجم البالغ 24 عاما، كما قدّمت مجموعة من حوالي 100 راقص تقليدي عرضا على شرفه.

وحيّا مبابي -الذي هتفت الجماهير باسمه عند خروجه من مطار العاصمة ياوندي- الحشود الذين أبقتهم عناصر الشرطة على مسافة منه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن المقرر أن يزور مبابي غدا الجمعة مدرسة للصغار الذين يعانون من الصمم وضعف في السمع في ضواحي العاصمة، بحسب برنامج رحلته.

كما أنه من المقرر أن يشارك في مباراة لكرة السلة إلى جانب لاعب دوري كرة السلة الأميركي السابق يواكيم نواه، كما سيشارك في مباراة كرة القدم ضد نادي "فان ديتودي" من الدرجة الثانية.

وسيتوجه بعد غد السبت إلى جبالة قرية والده ويلفريد مبابي الذي غادر الكاميرون في سن مبكرة إلى فرنسا حيث أصبح مدربا لكرة القدم.

المصدر : الفرنسية