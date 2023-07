رغم تبرئته من تهم الاغتصاب والاعتداء.. خلاف في مانشستر يونايتد بشأن عودة غرينوود

فجّر ماسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد خلافا حادا داخل النادي، بخصوص مستقبله مع الفريق، إذ يرغب الجانب الفني بقيادة المدرب الهولندي إريك تن هاغ في الاعتماد عليه، وسط معارضة القسم التجاري في النادي.

وواجه غرينوود (21 عاما) اتهامات بالاغتصاب والاعتداء على صديقته، لكن النيابة العامة في المملكة المتحدة أسقطت جميع التهم الموجهة للاعب في فبراير/شباط من العام الجاري بعدما سحب شهود رئيسيون إفاداتهم.

ومنذ تلك الاتهامات، أوقف مانشستر يونايتد غرينوود على الفور وما زالت الإدارة تدير ظهرها له رغم تبرئته من قبل النيابة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" (the sun) الإنجليزية.

🚨 A loan for Mason Greenwood is seen as a viable alternative by those around the club, as a way to watch reactions without it being in the spotlight at Manchester United.

(Source: @lauriewhitwell) pic.twitter.com/2hwBmKOX3m

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 6, 2023