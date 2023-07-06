رغم تبرئته من تهم الاغتصاب والاعتداء.. خلاف في مانشستر يونايتد بشأن عودة غرينوود

فجّر ماسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد خلافا حادا داخل النادي، بخصوص مستقبله مع الفريق، إذ يرغب الجانب الفني بقيادة المدرب الهولندي إريك تن هاغ في الاعتماد عليه، وسط معارضة القسم التجاري في النادي.

وواجه غرينوود (21 عاما) اتهامات بالاغتصاب والاعتداء على صديقته، لكن النيابة العامة في المملكة المتحدة أسقطت جميع التهم الموجهة للاعب في فبراير/شباط من العام الجاري بعدما سحب شهود رئيسيون إفاداتهم.

ومنذ تلك الاتهامات، أوقف مانشستر يونايتد غرينوود على الفور وما زالت الإدارة تدير ظهرها له رغم تبرئته من قبل النيابة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" (the sun) الإنجليزية.

🚨 A loan for Mason Greenwood is seen as a viable alternative by those around the club, as a way to watch reactions without it being in the spotlight at Manchester United. (Source: @lauriewhitwell) pic.twitter.com/2hwBmKOX3m — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 6, 2023

وحسب الصحيفة فإن الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد لا يمانع عودة اللاعب إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل 2023-2024 لكن قراره يقف على نتائج التحقيق الخاص الذي فتحه النادي ضد غرينوود.

واستغرقت تحقيقات النادي وقتا أطول، وهو الأمر الذي أوحى إلى كثيرين بأن إدارة مانشستر يونايتد في طريقها إلى طرد غرينوود ما فجّر أزمة بين قطاعات النادي الرياضية والتجارية.

في هذه الأثناء، يتفق موقف لاعبي مانشستر يونايتد مع توجهات تن هاغ، وأبدوا استعدادهم لاستقباله مجددا في غرف الملابس إذا وافق النادي، بينما قد تتسبب هذه الخطوة في غضب لاعبات مانشستر يونايتد اللواتي طالبن النادي بطرد غرينوود في وقت سابق من العام الجاري.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن اللاعبين يضغطون على الإدارة من أجل تحديد موقفها إما بالسماح لغرينوود بالرحيل أو إرجاعه إلى الفريق.

وقال مصدر في النادي للصحيفة "يشعر غرينوود بالسعادة لأن المدرب وزملاءه يرحبون بعودته، خاصة أنه يؤمن ببراءته، وفي نفس الوقت يشعر بالإحباط لأنه لم يتمكن من اللعب طيلة الفترة الماضية".

وأضاف المصدر "يتفهم غرينوود أن النادي اضطر إلى إجراء تحقيق لكنه يشعر أن أيامه تمضي، ولهذا تحدث زملاؤه مع الإدارة لمعرفة مخططاتها وقالوا لهم بشكل واضح اتركوه يرحل أو أعيدوه".

وختم "قالوا للإدارة: إذا أردتم إعادته فافعلوا ذلك وإذا كنتم تنوون بيعه أخبروه وإذا أردتم إعارته فبلغوه حتى يتمكن من العثور على فريق آخر".

For those who want to focus strictly on Mason Greenwood’s footballing abilities.. ⚽️ Here’s 6mins of Mason Greenwood being a certified Gun-man 🎯🔥 #mufc pic.twitter.com/3vtqRNfUVT — The Transfer Insider (@Transferintel) June 23, 2023

وتأتي هذه التطورات بعد تواصل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما مع غرينوود هاتفيا وأخبره أنه يريد استقدامه إلى العاصمة الإيطالية.

وقال المصدر ذاته لصحيفة "ذا صن" إن "مورينيو اتصل بوالد غرينوود وبه شخصيا وأخبرهما أن أفضل طريقة للخروج من الأزمة الراهنة هو العودة للعب كرة القدم، وأخبرهم أيضا أن بهذه الطريقة ستختفي كل هذه المتاعب، في وقت ارتفعت فيه معنويات غرينوود الذي بدا سعيدا للغاية بمكالمة مورينيو".