تشافي غير راض على صفقات برشلونة حتى الآن

حلل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، الصفقات التي أنجزها البرسا حتى الآن وأوضح أن الفريق بحاجة إلى المزيد من التدعيم للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل.

وقال -اليوم الخميس- إنه "نحن بحاجة لمزيد من التعزيزات لكننا نقوم بعمل جيد في المجال الرياضي".. نحن في موقف معقد وربما لا يمكننا ضم اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار بسبب قواعد اللعب النظيف المالي، ولكن المزيد من التعاقدات ستأتي. لا يمكنني تسمية الأسماء ولكننا نعمل على جعل الفريق أكثر تنافسية".

وأشار تشافي إلى أن "الفريق يفتقد للاعبين في أكثر من مركز.. سيعتمد الأمر كثيرا على السوق وسيستغرق وقتًا طويلاً. يجب أن نكون راضين عن الموقف، لكن من الواضح أننا سنعمل على تطوير الفريق، سنرى إلى أي مدى يمكننا أن نذهب وإلى أي مدى يمكننا أن نعزز الفريق.. (مدير كرة القدم) ماتيو أليماني يعمل على ذلك".

وأضاف "يجب أن ننظر إلى اللاعبين في أكاديمية لاماسيا.. أنا واحد من أولئك الذين ينظرون إلى أسفل وسأواصل القيام بذلك.. ومثال على ذلك الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي لديك.. كانت لدينا فكرة مختلفة معه (الصيف الماضي) ثم انفجر خلال فترة ما قبل الموسم وانتهى به الأمر كلاعب رئيسي.. هذا هو الطريق إلى الأمام، وفي الأكاديمية لدينا مواهب جيدة (مستمرة) يتعين علينا الاستفادة منها وتعزيزها".