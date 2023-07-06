بعد 11 عاما مع تشلسي.. الإسباني أزبيليكويتا ينضم إلى أتلتيكو مدريد

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، رحيل قائده سيزار أزبيليكويتا بعد 11 موسما، على أن يعلن أتلتيكو مدريد لاحقا ضمه للدولي الإسباني بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وكان أزبيليكويتا عنصرا أساسيا في تشكيلة تشلسي منذ انضمامه من أولمبيك مرسيليا الفرنسي عام 2012، حيث شارك في أكثر من 500 مباراة في كافة المسابقات، وسجل 17 هدفا وصنع 56 تمريرة حاسمة وحصد كل لقب كبير مع النادي.

وقال "البلوز"، في بيان، إن "سيزار يترك بصمة خالدة في تشلسي كمحارب وبطل وأسطورة مخلصة لتشلسي.. وضع المعايير في النادي لأكثر من عقد من الزمان وأظهر للجميع ما هو مطلوب يوما بعد يوم لتحقيق النجاح".

وسينضم المدافع الإسباني البالغ عمره 33 عاما إلى أتلتيكو مدريد في صفقة انتقال مجاني بعد موافقة تشلسي على رحيله رغم تبقي 12 شهرا على نهاية عقده.

وارتبط الحائز على ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي قبل اتخاذ قراره بخطوته المقبلة بالانتقال لأتلتيكو.

وانضم إلى قائمة طويلة للاعبين الراحلين عن "ستامفورد بريدج"، خلال فترة الانتقالات الحالية، شملت كلا من كاي هافيرتس وماتيو كوفاتشيتش ومايسون ماونت، الذين سيلعبون لأندية أرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على الترتيب.

وذلك بالإضافة إلى كاليدو كوليبالي ونغولو كانتي والحارس إدوارد ميندي وجميعهم رحلوا للعب في الدوري السعودي للمحترفين.

واستعان الفريق اللندني بلاعبين جدد، بينهم المهاجمان كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون، سعيا لإنعاش حظوظ الفريق تحت قيادة مدرب توتنهام هوتسبير السابق ماوريسيو بوتشيتينو، بعد أن احتل الفريق المركز 12 في الدوري الممتاز الموسم الماضي، وهو أسوأ نهاية للموسم للنادي اللندني منذ 1994.