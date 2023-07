بايرن ميونخ مستعد للتخلي عنه.. الأهلي السعودي يخطب ود ماني ويتطلع إلى لمّ شمله مع فيرمينو

بات الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ أحدث النجوم الذين تسعى الأندية السعودية للحصول على خدماتهم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن ماني لا يمانع الرحيل عن البايرن بعد موسم مع "البافاري" عقب انتقاله من ليفربول الإنجليزي.

وعاني ماني الموسم الماضي مع بايرن، حيث تعرض لإصابة قوية في قدمه حرمته من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وأبعدته عن الفريق 3 أشهر.

وبعد عودته اعتدى على زميله ليروي ساني في غرفة الملابس بعد خسارة الفريق الألماني أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي عرضه لأكبر غرامة في تاريخ النادي.

ورغم تتويجه مع بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني فإن أرقام ماني على الصعيد الفردي كانت مخيبة للآمال، إذ سجل 12 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة في 38 مباراة بجميع البطولات.

ولا يمانع بايرن ميونخ ومدربه توماس توخيل الاستماع إلى العروض التي تصله لضم ماني، حيث أبدت أندية سعودية عدة رغبتها في ضم "أسد التيرانغا" وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين.

Understand Saudi clubs are pushing to sign Sadio Mané from Bayern. 🔴🇸🇦

Told Al Ahli are insisting in the last few days as they want to reunite Roberto Firmino and Sadio Mané. 🟢 #AlAhli

There’s interest also from other clubs but still waiting to hear for player’s intention. pic.twitter.com/QeD0Qj0JiM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023