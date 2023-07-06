بايرن ميونخ مستعد للتخلي عنه.. الأهلي السعودي يخطب ود ماني ويتطلع إلى لمّ شمله مع فيرمينو

بات الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ أحدث النجوم الذين تسعى الأندية السعودية للحصول على خدماتهم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن ماني لا يمانع الرحيل عن البايرن بعد موسم مع "البافاري" عقب انتقاله من ليفربول الإنجليزي.

وعاني ماني الموسم الماضي مع بايرن، حيث تعرض لإصابة قوية في قدمه حرمته من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وأبعدته عن الفريق 3 أشهر.

وبعد عودته اعتدى على زميله ليروي ساني في غرفة الملابس بعد خسارة الفريق الألماني أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي عرضه لأكبر غرامة في تاريخ النادي.

ورغم تتويجه مع بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني فإن أرقام ماني على الصعيد الفردي كانت مخيبة للآمال، إذ سجل 12 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة في 38 مباراة بجميع البطولات.

ولا يمانع بايرن ميونخ ومدربه توماس توخيل الاستماع إلى العروض التي تصله لضم ماني، حيث أبدت أندية سعودية عدة رغبتها في ضم "أسد التيرانغا" وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين.

Understand Saudi clubs are pushing to sign Sadio Mané from Bayern. 🔴🇸🇦 Told Al Ahli are insisting in the last few days as they want to reunite Roberto Firmino and Sadio Mané. 🟢 #AlAhli There’s interest also from other clubs but still waiting to hear for player’s intention. pic.twitter.com/QeD0Qj0JiM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023

وذكر رومانو أن أهلي جدة العائد إلى دوري المحترفين يسعى إلى ضم ماني من أجل جمع شمله مع البرازيلي روبيرتو فيرمينو زميله السابق في ليفربول.

وأكد رومانو أيضا وجود اهتمام من أندية سعودية أخرى لا تزال تنتظر خطط اللاعب بخصوص مستقبله.

وفي حال انتقال ماني إلى الدوري السعودي فإنه سيلحق بعدد من نجوم كرة القدم الذين سبقوه إلى هناك، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر ومواطنه روبن نيفيز الذي وقّع للهلال والفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي اللذان انضما إلى اتحاد جدة بطل الدوري.

كما سيوجد ماني في الدوري السعودي مع مواطنيْه إدوارد ميندي وخاليدو كوليبالي المنتقلين من تشلسي إلى أهلي جدة والهلال على الترتيب.

يُذكر أن ماني كان قد اُختير كأكثر لاعب خيب الآمال في الموسم الماضي، وذلك في الاستفتاء السنوي الذي تنظمه مجلة "كيكر" (kicker) الألمانية بعد نهاية كل موسم ويشارك فيه لاعبو الدوري الألماني.

وشارك 250 لاعبا في ذلك الاستفتاء، حيث وقع اختيار 41.7% من الأصوات على ماني كأكثر من خيب الآمال في "البوندسليغا".