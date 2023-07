اسم مدرب موناكو الجديد يثير ضجة عربية وعالمية

تسبب اسم المدرب الجديد لفريق موناكو الفرنسي لكرة القدم في إثارة ضجة كبيرة على المنصات العربية والعالمية، وذلك بسبب التشابه الكبير بينه وبين اسم زعيم ألمانيا "النازية" أدولف هتلر.

وكان موناكو أعلن أمس الأول الثلاثاء تعاقده مع المدرب النمساوي أدولف هوتر ليتولى قيادة الفريق حتى عام 2025، إلا أن أبرز ما ركز عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصفقة هو اسم المدرب القريب جدا من اسم "هتلر".

وشاركت إحدى الصفحات الرياضية على موقع تويتر خبر تعاقد موناكو مع هوتر، في تغريدة حصدت أكثر من 20 مليون مشاهدة، وآلاف التفاعلات التي ركزت في معظمها على اسم المدرب.

وتفاعل الآلاف من المتابعين مع التغريدة التي حظيت بأكثر من 55 ألف إعجاب، وأكثر من 6 آلاف تعليق، حاولت في معظمها ربط المدرب الجديد لموناكو بهتلر من خلال مقاطع فيديوهات سابقة للزعيم الألماني الراحل، وصور له أمام برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.

وانتقد بعض المغردين اسم المدرب، حيث كتب أحدهم "إذا كان لقب العائلة هوتر، فلا تسمّ اسم مولودك الأول أدولف". في حين تساءل آخر: "وُلد عام 1970 وقرروا تسميته بهذا؟"

وتداولت صفحات عربية عبر المنصات اسم المدرب الجديد، وجاءت تفاعلات المتابعين ساخرة في معظمها وتربط بين "هوتر" و"هتلر" بسبب التشابه بينهما.

وقالت صفحة "ذا غلوكال" الساخرة في منشور على إنستغرام "المدرب الجديد لنادي موناكو الفرنسي Adolf Hütter. لست ساحرا، لكن أنت قرأت الاسم مرتين". في حين تخيل آخر بطريقة ساخرة تقديم المدرب الجديد على طريقة وحركات هتلر الشهيرة.

🚨 Adolf Hütter is the new coach of AS Monaco! 🇲🇨👀 Confirmation in the next few hours. ⏳ (Source: @sebnonda ) pic.twitter.com/a8oDuqSIIk — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 4, 2023

he was born in 1970 and they decided to call him THAT????? https://t.co/yubtXESiUV — george (@StokeyyG2) July 4, 2023

If your surname is Hütter, don’t name your firstborn Adolf https://t.co/w1dkP8ZYqk — Winston Marshall (@MrWinMarshall) July 4, 2023

اسمه ادولف هوتر يسطا متثيرش الجدل ارجوك https://t.co/FR4NuxgTC4 — mhmdNasser (@MhmdNassser) July 5, 2023