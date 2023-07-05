منتخب قطر يواجه بنما في ربع نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية

حسمت بنما صدارة المجموعة الثالثة من النسخة الـ17 لكأس كونكاكاف الذهبية في كرة القدم، لتواجه بذلك ضيفة البطولة قطر في الدور ربع النهائي الذي بلغته -أمس الثلاثاء- كل من كندا المضيفة، والولايات المتحدة، وغواتيمالا، وكوستاريكا، بعد جولة ثالثة أخيرة مليئة بالأهداف.

وكان المنتخب القطري -الذي يشارك في البطولة القارية ضيفا للمرة الثانية تواليا- بلغ ربع النهائي كونه ثاني المجموعة الثانية بعد فوزه الأحد على المكسيك بهدف نظيف، ليواجه في دالاس -السبت المقبل- بنما التي كانت ضامنة لتأهلها قبل التعادل الثلاثاء مع السلفادور بهدفين لفيديل إسكوبار (الدقيقة 26) وإسماعيل دياس (الدقيقة 71) مقابل هدفين لبراين خيل (الدقيقة 4) وماير خيل (الدقيقة 1+90).

وتصدرت بنما المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق 3 عن كوستاريكا التي حسمت البطاقة الثانية إلى ربع النهائي بفوزها على مارتينيك 6-4، في لقاء تقدمت خلاله 5-1 قبل أن تسمح لمنافستها بالعودة من بعيد، إلا أن هذه الانتفاضة لم تكتمل، لتنهي مارتينيك المجموعة ثالثة بفارق نقطة عن كوستاريكا.

وستكون كندا أمام مواجهة نارية مع الولايات المتحدة شريكتها في استضافة البطولة، في ربع النهائي وذلك بإنهائها المجموعة الرابعة في الوصافة بفارق نقطتين عن غواتيمالا التي حسمت تأهلها في الصدارة بفوزها على غوادلوب 3-2 بفضل ثنائية روبيو روبن.

وبعد تعادلين في الجولتين الأوليين أمام غوادلوب 2-2 وغواتيمالا صفر-صفر، حققت كندا الثلاثاء فوزها الأول، وجاء على حساب كوبا بـ4 أهداف لديفيد هويليت (الدقيقة 21 من ركلة جزاء) وجوناثان أوزوريو (الدقيقة 27) وجايدن نيلسون (الدقيقة 47) وليام ميلار (الدقيقة 62)، مقابل هدفين للويس خافيير باراديلا (الدقيقة 45+5 من ركلة جزاء) ومايكل رييس (الدقيقة 89 من ركلة جزاء).

وأنهت كوبا المجموعة من دون نقاط بعد تلقيها الهزيمة الثالثة، في حين ودعت غوادلوب بـ4 نقاط بعدما كانت متصدرة المجموعة مع بقاء 20 دقيقة على نهاية المباراة قبل أن يسجل كارلوس ميخيا هدف التقدم والفوز لغواتيمالا في الدقيقة الـ76.

وكانت غوادلوب بحاجة إلى التعادل كي تحسم تأهلها، وحصلت على فرصة ذهبية لتحقيق ذلك حين نالت ركلة جزاء في الثواني الأخيرة (الدقيقة 88)، لكن ماتياس فايتون فشل في ترجمتها لهدف.

وتلتقي غواتيمالا مع جامايكا الأحد المقبل في سينسيناتي، حيث تتواجه كندا في اليوم ذاته مع الولايات المتحدة.