ماونت ينتقل إلى مانشستر يونايتد.. هل يصاب بلعنة الرقم 7 الذي ارتداه رونالدو؟

انتقل الإنجليزي مايسون ماونت إلى مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى صيف 2028 مع خيار التمديد لعقد إضافي، وذلك وفق ما أعلن فريقه الجديد اليوم الأربعاء.

ونقل الموقع الرسمي ليونايتد عن لاعب تشلسي السابق قوله "ليس من السهل دائما أن تترك النادي الذي ترعرعت فيه، لكن مانشستر يونايتد يقدم تحديا جديدا مثيرا للمرحلة التالية من مسيرتي. وبما أني لعبت ضدهم، فأنا أعرف تماما مقدار قوة الفريق الذي أنضم إليه وأتطلع بفارغ الصبر لأكون جزءا من اندفاع هذه المجموعة للفوز بألقاب كبيرة".

ويأتي الاعلان رسميا عن انضمام ماونت (24 عاما) إلى فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ بعد ساعات معدودة من تأكيد اللاعب مغادرته تشلسي هذا الصيف.

وقال ماونت -أمس الثلاثاء- في رسالة وداع لجماهير "البلوز" عبر حسابه على إنستغرام: "أشعر أنكم تستحقون أكثر من مجرد بيان مكتوب، لذلك أردت أن أخبركم مباشرة عن مدى امتناني لكل دعمكم على مدار الـ18 عاما الماضية".

وتابع "أعرف أن بعضكم لن يكون سعيدا بقراري، لكن هذا هو المناسب لي في هذه اللحظة من مسيرتي. انضممت إلى تشلسي عندما كنت في السادسة من عمري، ومررنا بالكثير معا".

وحسب التقارير، فإن يونايتد دفع 55 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار) مقابل ماونت، مع 5 ملايين إضافية من المكافآت تعتمد على أداء ونجاح اللاعب في "أولد ترافورد".

وتخرّج ماونت من أكاديمية تشلسي وخاض موسما معارا إلى فيتيس الهولندي (2017-2018)، وآخر مع ديربي كاونتي (2018-2019).

وخاض مباراته الأولى مع تشلسي أغسطس/آب 2019، وسيغادر الفريق بعد أن لعب 129 مباراة معه في الدوري الممتاز سجل خلالها 27 هدفا مع 22 تمريرة حاسمة.

حقق مع البلوز لقب دوري أبطال أوروبا 2021 وكأس العالم للأندية.

دوليا، خاض 36 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، وبدأ أساسيا في نهائي كأس أوروبا عام 2021 الذي خسره بركلات الترجيح ضد إيطاليا.

أحرز لاعب الوسط المهاجم 3 أهداف فقط في الدوري الموسم الماضي، مع تراجع مستواه ومعاناته الإصابات، علما أن تشلسي حل في المركز الثاني عشر.

وبانتقاله إلى "الشياطين الحمر"، يبحث ماونت -الذي يرتدي القميص رقم 7- عن أن يكون جزءا من مرحلة عودة الفريق إلى قلب المنافسة على لقب البريميرليغ الغائب عن خزائنه منذ 2013 حين توج بطلا في الموسم الأخير قبل اعتزال المدرب الأسكتلندي الأسطوري أليكس فيرغوسون.

ويعد ماونت أحدث اللاعبين الذين ارتدوا هذا القميص الذي تحول إلى لعنة منذ أن ارتداه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على فترتين (2002 إلى 2009 ومن أغسطس/آب إلى يناير/كانون الثاني 2023) مع "المانيو".

وسجل رونالدو 145 هدفا في 346 مباراة مع يونايتد.

وتشير الأرقام إلى أن كل من حمل هذا الرقم، الذي ورثه رونالدو عن النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، أصابته لعنة وعقم تهديفي متكرر.

وتشير الأرقام إلى أن 6 لاعبين ارتدوا هذا القميص رقم 7 بعد رحيل رونالدو، وسجلوا مجتمعين 35 هدفا. واللافت أنهم كانوا من النجوم المميزين قبل انتقالهم إلى الأولد ترافورد: