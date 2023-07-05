"لن نسمح برحيله مجانا".. الخليفي: إذا أراد مبابي البقاء فعليه توقيع عقد جديد

أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، أن ناديه لن يسمح للنجم كيليان مبابي بالرحيل مجانا، مشددا على أنه يتعين عليه توقيع عقد جديد إذا ما أراد البقاء.

وقال الخليفي اليوم الأربعاء خلال تقديم المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي "لا يمكننا السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانا".

وأضاف "نحن نريد أن يستمر مبابي في باريس سان جيرمان، لكن لا نستطيع أن نفرض على أي شخص ما يريد. قال (مبابي) سابقا إنه لن يرحل مجانا. إذا غيّر أحدهم رأيه فليست غلطتي".

وكان مبابي (24 عاما) أكد الشهر الماضي أنه لم يناقش أبدا تمديدا لعقده مع النادي الباريسي إلى ما بعد عام 2024، وذلك غداة إبلاغه مسؤوليه نيّته عدم تفعيل خيار التمديد إلى عام إضافي.

وقال في بيان أرسله لوكالة الصحافة الفرنسية إنه أبلغ "إدارة النادي المكلّفة بتمديد العقد -الذي وُقّع قبل عام- اعتبارا من "15 يوليو/تموز 2022 بقراره (عدم التمديد لما بعد 2024) وأن هدف الرسالة الأخيرة لم يكن إلا لتأكيد ما سبق توضيحه شفهيا".

وأضاف البيان أن مبابي والمقربين منه يقولون "إنهم لم يناقشوا أبدا هذه النقطة مجددا مع النادي خلال العام، باستثناء (مرة واحدة) قبل 15 يوما للإعلان عن إرسال الخطاب. في المقابل، لم يناقَش أي تمديد جديد محتمل".

وأوضح مبابي ومحيطه أنه "أكد بالفعل في الأسابيع الأخيرة أنه سيكون باريسيا الموسم المقبل، ولم يطلب الرحيل هذا الصيف، لكنه أكد للنادي فقط عدم تفعيل عامه الإضافي".

وجاء هذا التطور بعد أكثر من عام بقليل من تمديد الدولي الفرنسي لعقده مع سان جيرمان الذي يلعب معه منذ عام 2017.

وكان مبابي ألمح سابقا إلى إمكانية رحيله عام 2024 خلال حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين في 28 مايو/أيار الماضي، عندما اختير أفضل لاعب بالدوري الفرنسي للعام الرابع تواليا.

وقال هداف موسم 2022-2023 وقتها، "قلت إنني سألعب العام المقبل في سان جيرمان. لا يزال لدي عقد لمدة عام لذا سأحترم عقدي".

ويحق للاعب الاتفاق مع أي فريق في يناير/كانون الثاني المقبل، إذا قرر الرحيل عن العاصمة الفرنسية.