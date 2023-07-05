كيف سيضمّ برشلونة البرازيلي فيتور روكي رغم أزمته المالية؟

كشف تقرير إسباني عن الطريقة التي سيصل فيها المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي إلى نادي برشلونة قادما من أتلتيكو بارانينسي، في خضم الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها النادي الكتالوني.

وأكدت صحيفة "سبورت" (sport) أن برشلونة توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب البرازيلي ليرتدي قميص "البلوغرانا"، لكن لم يتحدد بعد الموعد الذي سيصل فيه إلى الفريق.

وأوضحت الصحيفة المقرّبة من برشلونة أن فيتور روكي (18 عاما) ينتظر التطورات الخاصة بوضعية النادي الاقتصادية، وتخفيض فاتورة الأجور والتوصل إلى صيغة نهائية مع رابطة الدوري الإسباني حول ذلك.

Vitor Roque will join Barça but when depends on the club's spending limit https://t.co/oeXq2fqiip — SPORT English (@Sport_EN) July 4, 2023

وبموجب العرض الذي بات جاهزا ولا ينقصه سوى التوقيع عليه، فإن روكي سيدافع عن ألوان برشلونة لمدة 5 مواسم، وسيكون بإمكان اللاعب البرازيلي الانضمام بشكل رسمي إلى برشلونة في حال تخلّص النادي من فيران توريس أو أنسو فاني أو رافينيا.

حينها سينجح برشلونة في تحرير جزء مهم من فاتورة الأجور المتعلقة بلاعبيه، مما سيسمح له باستقدام روكي من البرازيل في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي حال فشل خطة برشلونة ولم يتمكن من بيع أحد لاعبيه، فحينها سيتوجب على روكي الانتظار حتى يناير/كانون الثاني 2024، أو في أسوأ السيناريوهات حتى صيف العام القادم، وفقا للصحيفة.

ويرغب برشلونة في ضمّ اللاعب بأسرع وقت ممكن حتى يتعرف على زملائه وينسجم معهم، لكن الأمنيات شيء والأمر الواقع شيء آخر تماما كما تقول "سبورت".

وكانت صحيفة "أس" (as) الإسبانية أكدت أن برشلونة سيدفع لأتلتيكو بارانينسي 40 مليون يورو مقسمة على 3 أقساط، مقابل الحصول على خدمات فيتور روكي لخمسة مواسم.

ويرى برشلونة في روكي لاعبا للمستقبل، يحمل راية هجوم برشلونة بعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وانضم فيتور روكي إلى أتلتيكو بارانينسي في أبريل/نيسان 2022 قادما من مواطنه كروزيرو، وخاض منذ وصوله 65 مباراة مع الفريق بجميع البطولات، سجل خلالها 22 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.