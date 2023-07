كيف سيضمّ برشلونة البرازيلي فيتور روكي رغم أزمته المالية؟

كشف تقرير إسباني عن الطريقة التي سيصل فيها المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي إلى نادي برشلونة قادما من أتلتيكو بارانينسي، في خضم الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها النادي الكتالوني.

وأكدت صحيفة "سبورت" (sport) أن برشلونة توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب البرازيلي ليرتدي قميص "البلوغرانا"، لكن لم يتحدد بعد الموعد الذي سيصل فيه إلى الفريق.

وأوضحت الصحيفة المقرّبة من برشلونة أن فيتور روكي (18 عاما) ينتظر التطورات الخاصة بوضعية النادي الاقتصادية، وتخفيض فاتورة الأجور والتوصل إلى صيغة نهائية مع رابطة الدوري الإسباني حول ذلك.

