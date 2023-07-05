فريق "السيدة العجوز" يريد تجديد شبابه.. يوفنتوس يعرض نصف لاعبيه للبيع

يحضّر نادي يوفنتوس الإيطالي لعملية "تجميلية" كروية كبيرة يتخلص فيها من عدد كبير من اللاعبين قد يصل إلى نصف الفريق، تمهيدا لبداية عصر جديد والعودة إلى المنافسات محليا وقاريا من جديد.

وحسب صحيفة "أس" (AS) الإسبانية، فإن "اليوفي" يريد بدء مرحلة جديدة "من الصفر"، وعليه فإن إدارته ستكون منفتحة للاستماع لأي عروض تصل لاعبيه مهما كانت أسماؤهم.

ومن بين الأسماء التي لن يعارض يوفنتوس خروجها في حال وصول عرض "مناسب" المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش ونجم الفريق فيديريكو كييزا، إضافة إلى المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي، وأليكس ساندرو، والحارس الخبير البولندي فويتشيك تشيزني.

وتعمل الإدارة الرياضية الجديدة، بقيادة كريستيانو جيونتولي، على تحقيق هدف واضح وهو بيع ما أمكن من لاعبي "السيدة العجوز".

ويرى مجلس إدارة يوفنتوس أنه لا يوجد لاعب في فريق غير قابل للمس، من أجل تحقيق هدف ثان وهو خفض فاتورة أجور اللاعبين.

ولبّت الإدارة طلب المدرب ماسيميليانو أليغري من خلال تجديد عقد لاعب خط الوسط الفرنسي أدريان رابيو والمهاجم أركاديوش ميليك، إضافة إلى التعاقد مع تيموثي وياه لاعب ليل، نجل نجم كرة القدم الأسبق ورئيس ليبيريا الحالي جورج وياه، في صفقة بلغت 12 مليون يورو.

وتشير الصحيفة الإسبانية إلى أن وياه سيكون خليفة الكولومبي خوان كوادرادو الذي أعلن يوفنتوس قبل أيام رحيله عن الفريق كأول ضحايا "العصر الجديد".

في المقابل، خرج الأميركي ويستون ماكيني والبرازيلي آرثر ميلو والسويسري دينيس زكريا من خطط المدرب أليغري للموسم المقبل 2023-2024، ويأمل يوفنتوس الحصول على 50 مليون يورو من بيعهم.

ولن يكون التخلص من الثلاثي المذكور أمرا سهلا خاصة البرازيلي ميلو الذي يصل راتبه إلى 6 ملايين يورو، وهو ما يعقّد مفاوضات ضمه لأي فريق آخر.

وستدرس إدارة يوفنتوس أي عرض يصلها من أجل رحيل تشيزني وبونوتشي، وكلاهما يتقاضى 6.5 ملايين يورو سنويا وينتهي عقدهما صيف 2024 إضافة إلى ساندرو، كما يتوقع وصول عروض لمدافعه دانييلي روغاني.

أما بالنسبة لفلاهوفيتش فترغب عدة نواد أوروبية في التعاقد معه مثل تشلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبايرن ميونخ الألماني، في وقت يطمع فيه الثنائي الإنجليزي نيوكاسل يونايتد وليفربول في الحصول على خدمات كييزا.

واحتل يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الماضي 2022-2023 برصيد 62 نقطة، بعد خصم 10 نقاط من رصيده بقرار من محكمة إيطالية على خلفية وجود شبهات فساد في صفقات انتقال في الفترة بين عامي 2018 و2021.

وعليه، سيضطر يوفنتوس إلى المنافسة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الجديد 2023-2024.