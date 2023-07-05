شاهد.. فيرمينو يعلن انضمامه إلى الأهلي السعودي باللغة العربية

أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم -أمس الثلاثاء- التوقيع مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، النجم السابق لليفربول الإنجليزي، لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية.

وتحصّل الأهلي على توقيع اللاعب في مدينة دبي بعقد لمدة 3 سنوات. وأعلن الأهلي رسميا عن الصفقة عبر حسابه الرسمي في تويتر من خلال فيديو قدّم فيه اللاعب.

ويظهر فيرمينو في مقطع الفيديو وهو يرتدي قميص الأهلي قائلا بالإنجليزية "أنا دائما ألعب للفرق الكبيرة، وأنا الآن في الأهلي".

وأضاف باللغة العربية هذه المرّة "أنا فيرمينو (…) للأهلي جينا".

ولم يُكشف عن الراتب السنوي الذي يتقاضاه "الديناميت" في عقده الممتد حتى صيف 2026.

وينضم "بوبي" للسنغالي إداورد ميندي حارس تشلسي السابق الذي انضم إلى الأهلي الشهر الماضي.

ويعد "أهلي جدة" من الأندية العريقة بالسعودية، ويُلقّب "بقلعة الكؤوس"، ونجح سريعا في العودة لدوري "روشن" الموسم الجديد 2023-2024 بعد أن خاض الموسم المنتهي بدوري "يلو" السعودي (الدرجة الأولى) لأول مرة في تاريخه.

ورحل الدولي البرازيلي عن صفوف ليفربول بعد نهاية موسم 2022-2023 مع انتهاء عقده.

وتعاقد "الريدز" مع فيرمينو (31 عاما) قادما من صفوف هوفنهايم الألماني في موسم 2015-2016.

وقضى فيرمينو 8 مواسم في صفوف ليفربول، ونجح مع الفريق في تسجيل 111 هدفا.

وعانق البرازيلي مع "الليفر" عددا كبيرا من الألقاب، بينها لقب البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.