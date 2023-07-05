شاهد- تأهلتا إلى أولمبياد باريس 2024.. المغرب ومصر طرفا نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب
فاز منتخب المغرب صاحب الضيافة بشق الأنفس على مالي 4-3 بركلات الترجيح ليواجه مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما اليوم الأربعاء، وتأهل المنتخبان العربيان إلى أولمبياد باريس 2024.
وأهدر المغرب تقدمه مرتين في الوقتين الأصلي والإضافي خلال التعادل 2-2 لكن الحظ حالفه في الفوز بركلات الترجيح.
⚽تقدّم مبكّر للمنتخب المغربي على نظيره المالي#بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة | #المغرب_مالي #TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/mIomSXHp3o
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 4, 2023
⚽ المغرب يستعيد التقدّم من جديد ويقترب من نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا#بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة | #المغرب_مالي #TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/vzZjn579ff
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 4, 2023
⚽ المنتخب المالي يردّ سريعًا ويعيد المباراة إلى نقطة الصفر
#بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة | #المغرب_مالي #TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/l8EJys7BJ7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 4, 2023
ومنح زكريا الوحيدي التقدم للمغرب في الدقيقة 14 ثم تعادل مامادي ديامبو لمالي في الدقيقة 66.
واعتقد "أسود الأطلس" أنهم حسموا الفوز حين سجل أمين الوزاني هدف التقدم 2-1 في الوقت الإضافي، لكن إيسوفي مايجا أحبطهم بتعادل سريع.
⏯️ شاهد سلسلة الركلات الترجيحية لمباراة المغرب ومالي#بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة | #المغرب_مالي#TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/Us5fWHh8ER
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 4, 2023
وعند الاحتكام إلى ركلات الترجيح سدّد أبو بكر تراوري وأحمد ديوماندي ثنائي مالي في إطار المرمى بينما سجل للمغرب أسامة ترغالين والوزاني وطه الإدريسي وعبد الصمد الزلزولي لتعمّ الفرحة في الرباط.
وفازت مصر 1-صفر على غينيا أمس الثلاثاء لتواصل رحلة الدفاع عن اللقب.
وسجل محمد شحاتة الهدف الوحيد لمصر بتسديدة منخفضة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة.
⚽محمد شحاتة يضع المنتخب المصري في المقدمة #بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة | #مصر_غينيا #TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/0KJwFAsnzV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 4, 2023
وتلتقي مالي وغينيا في مباراة تحديد صاحب بطاقة التأهل المباشرة الثالثة، بينما يخوض صاحب المركز الرابع الملحق مع منتخب آسيوي.