شاهد- تأهلتا إلى أولمبياد باريس 2024.. المغرب ومصر طرفا نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب

فاز منتخب المغرب صاحب الضيافة بشق الأنفس على مالي 4-3 بركلات الترجيح ليواجه مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما‭ ‬اليوم الأربعاء، وتأهل المنتخبان العربيان إلى أولمبياد باريس 2024.

وأهدر المغرب تقدمه مرتين في الوقتين الأصلي والإضافي خلال التعادل 2-2 لكن الحظ حالفه في الفوز بركلات الترجيح.

⚽ المغرب يستعيد التقدّم من جديد ويقترب من نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا#بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة | #المغرب_مالي #TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/vzZjn579ff — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 4, 2023

ومنح زكريا الوحيدي التقدم للمغرب في الدقيقة 14 ثم تعادل مامادي ديامبو لمالي في الدقيقة 66.

واعتقد "أسود الأطلس" أنهم حسموا الفوز حين سجل أمين الوزاني هدف التقدم 2-1 في الوقت الإضافي، لكن إيسوفي مايجا أحبطهم بتعادل سريع.

وعند الاحتكام إلى ركلات الترجيح سدّد أبو بكر تراوري وأحمد ديوماندي ثنائي مالي في إطار المرمى بينما سجل للمغرب أسامة ترغالين والوزاني وطه الإدريسي وعبد الصمد الزلزولي لتعمّ الفرحة في الرباط.

وفازت مصر 1-صفر على غينيا أمس الثلاثاء لتواصل رحلة الدفاع عن اللقب.

وسجل محمد شحاتة الهدف الوحيد لمصر بتسديدة منخفضة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة.

وتلتقي مالي وغينيا في مباراة تحديد صاحب بطاقة التأهل المباشرة الثالثة، بينما يخوض صاحب المركز الرابع الملحق مع منتخب آسيوي.