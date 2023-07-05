رغم رحيله في 2021.. قصة دين ميسي على برشلونة

تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن المشاكل المالية للنادي والأموال المستحقة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وتجديد عقد المدرب تشافي هيرنانديز المحتمل.

وكشف لابورتا أن النادي لا يزال مدينا لميسي بمبالغ مستحقة على النادي ومن المتوقع أن تنتهي في غضون عامين.

وقال لابورتا لصحيفة "لافانغوارديا" (La Vanguardia) "المبالغ المستحقة له هي عبارة عن تأجيل وجدولة الأجور الذي اتفق عليها مع مجلس الإدارة السابق والذي ينتج عنه مدفوعات مستحقة تنتهي في عام 2025".

كما ناقش الرئيس قرار ميسي برفض عرض برشلونة والتوقيع لإنتر ميامي بدلاً من ذلك.

وكشف لابورتا "كان لدينا اتفاق مع الليغا بأننا سنخصص جزءًا من الموارد المتوفرة لدينا لميسي".

وأوضح "تم تضمين ذلك في خطة الجدوى.. وهذا ما أبلغناه لخورخي ميسي الذي أخبرني أن ليو مر بعام صعب للغاية في باريس ويريد ضغطا أقل".

وتابع "مع خيارنا، كان سيظل تحت الضغط وتفهمت قراره بالذهاب إلى إنتر ميامي.. حظا سعيدا له، وبدأنا في إعداد تكريم كبير له في إطار الذكرى الـ125 لتأسيس النادي، وعندما نعود إلى الكامب نو (بعد تجديده) سيكون الوقت مناسبا لذلك".

عقد تشافي

وكرر لابورتا تأكيده أن برشلونة قد لا يكون قادرا على التعاقد مع لاعبين جدد في خط الوسط، لكنه متفائل بأن النادي سيمدد عقد تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.

وأشار لابورتا "(تشافي) يتفهم وضع النادي.. يود تقوية خط الوسط، لكنه يعلم أن بعض الخيارات غير مجدية وسيكون من الخطأ (التعاقد معهم).. يريد الاستمرار ولن تكون هناك مشكلة".

فاتي باق

وكانت هناك عدة تقارير تزعم أن الإسباني أنسو فاتي قد يغادر برشلونة هذا الصيف، لكن لابورتا يعتقد أن خريج أكاديمية "لاماسيا" سيبقى في الفريق.

وأضاف لابورتا "يبقى معنا.. ولكن يجب أن يكسب ثقة تشافي، وعندما ينزل إلى أرض الملعب، عليه أن يحدث فرقًا لأنه يمتلك الموهبة للقيام بذلك".

وأشار إلى أن "هناك عروضا لـ (أندرياس) كريستنسن وبيدري وغافي و(رونالد) أراوخو و(مارك أندريه) تير شتيغن وأنسو فاتي ورافينيا و(أليخاندرو) بالدي.. لكننا ليس لدينا لاعبين للبيع في النادي".