بعد تأكد رحيل أنشيلوتي العام المقبل.. زيدان يتصدر قائمة 6 مرشحين لتدريب ريال مدريد

لم ينتظر رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريغير حتى صيف عام 2024، وهو موعد نهاية عقد المدرب كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، ليعلن بشكل رسمي أن الإيطالي سيتولى تدريب منتخب "السامبا" بدءا من بطولة كوبا أميركا المقررة في الولايات المتحدة الصيف المقبل.

وتؤكد صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية أن هذا الإعلان لم يكن مفاجئا بالنسبة لريال مدريد الذي كان على دراية تامة بسير المفاوضات بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي.

وحرص أنشيلوتي (64 عاما) على إبلاغ إدارة ريال مدريد بكل ما يحدث معه في هذا الإطار، وقد أكد مرارا على أنه يعطي الأولوية للنادي الأبيض.

وما لم تحدث أي تطورات غير سارة فيما يتعلق بنتائج النادي الملكي في الموسم الجديد 2023-2024، فإن ريال مدريد يملك الكثير من الوقت من أجل البحث بهدوء تام عن مدرب جديد يخلف أنشيلوتي.

وفيما يأتي 6 أسماء محتملة لخلافة أنشيلوتي في منصب المدير الفني لريال مدريد، وفق الصحافة الإسبانية.

زين الدين زيدان

يمكن القول إنه لا أحد من المدربين يعرف ريال مدريد أكثر من زيدان، الذي سبق أن تولى قيادة "الميرنغي" في فترتين متفرقتين، بدأت الأولى في يناير/كانون الثاني 2016 وانتهت صيف عام 2018، بعدما حصد 9 ألقاب أبرزها 3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

وبعد سلسلة من النتائج السلبية في موسم 2018-2019، عاد زيدان لتدريب ريال مدريد في مارس/آذار 2019، وغادر مع نهاية موسم 2020-2021 بعد أن فاز في حقبته الثانية بلقبي الدوري الإسباني والسوبر المحلي.

ومنذ ذلك الوقت، ابتعد زيدان عن كرة القدم ولم يشرف على تدريب أي فريق، لكن النجم الفرنسي اعترف بأنه يفتقد اللعبة كثيرا.

وقال: "آمل أن أكون قادرا على العودة بسرعة إلى كرسي التدريب. من الواضح أنني أفتقد إلى الأدرينالين، أنا أحتاجه. لقد مرت سنتان منذ أن شعرت بذلك آخر مرة، لكنه سيأتي، لا يمكنك الاستغناء عن كرة القدم عندما تحبها، عندما تكون شغوفا بشيء فإنه يبقى ولا ينتهي".

لكن السؤال الأهم: هل ينتظر زيدان ريال مدريد حتى الصيف المقبل من أجل العودة إلى التدريب؟

جوزيه مورينيو

في كل مرة يبحث فيها ريال مدريد عن مدرب جديد، يطفو على السطح اسم "السبيشل ون" الذي يُعد جلوسه على كرسي الإدارة الفنية مجددا رغبة قديمة جديدة للرئيس فلورنتينو بيريز.

فقد ساهم مورينيو بشكل واضح في بناء فريق قوي لريال مدريد في الفترة التي أشرف فيها على تدريبه (2010-2013)، وحصد معه لقب الدوري الإسباني بمئة نقطة موسم 2011-2012.

ورغم عدم نجاحه في الفوز بدوري الأبطال، فإن الفريق الذي بناه مورينيو حقق عدة ألقاب في ذلك الدوري فيما بعد.

ويرتبط مورينيو بعقد مع روما حتى 30 يونيو/حزيران 2024.

تشابي ألونسو

لفت ألونسو الأنظار إليه بعد نجاحه الباهر مع فريق باير ليفركوزن الذي انتشله من المراكز المتأخرة في الدوري الألماني موسم 2022-2023، ووصل معه إلى المركز السادس المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.

وقبل ذلك، خاض ألونسو تجربة مع ريال مدريد، عندما درّب فريق الشباب في 2018، ومنذ ذلك الوقت أصبح هدفا محتملا لتدريب الفريق الأول.

وبنى ألونسو (41 عاما) ثقافته التدريبية من مدربيه الكبار الذين لعب تحت إشرافهم خلال مسيرته الكروية، مثل مورينيو وأنشيلوتي وفيسنتي ديل بوسكي ولويس أراغونيس وبيب غوارديولا ورافا بينيتيز.

راؤول غونزاليس

تقول صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية إن ريال مدريد اعتاد على اللجوء إلى مدربي "الكاستيا" في حالات الطوارئ، وهو ما حدث مع زيدان ودل بوسكي وسانتياغو سولاري، وهي حالة قد يستفيد منها راؤول.

وتعترف الصحيفة أن راؤول ليس الخيار الأكثر جذبا لإدارة ريال مدريد، خاصة أنه لا يمتلك أسلوب لعب محدد، لكن مكانته كأحد أساطير النادي تجعله أحد المرشحين لتدريب الفريق الأول.

ألفاروا أربيلوا

قاد أربيلوا فريق الشباب في ريال مدريد للفوز بثلاثة ألقاب خلال موسم 2022-2023، وكان قريبا من الرابع، ومع ذلك يُعد الأقل خبرة من باقي المرشحين.

ونجح أربيلوا (40 عاما) في بناء فريق قوي لشباب ريال مدريد، وسخّر مواهبه لخدمة المجموعة مما يجعل منه مدربا صاحب فكر كروي.

​وبحسب "موندو ديبورتيفو"، فإن أربيلوا مفضل على راؤول غونزاليس من أجل تولي تدريب الفريق الأول لريال مدريد في المستقبل.

يورغن كلوب

في مرات عديدة، ظهر اسم الألماني كلوب مدرب ليفربول على صدر الصحف الأوروبية التي رشحته لتدريب ريال مدريد.

وسيدخل كلوب في 2023-2024 موسمه الثامن مع "الريدز"، وسط معلومات ذكرتها صحيفة "ذا صن" (the sun) البريطانية، مفادها أن ريال مدريد يحاول إغراء المدرب الألماني بتدريب الفريق عبر التعاقد مع جودي بيلينغهام (وقد نجح في ذلك)، ثم كيليان مبابي.

جوليان ناغلسمان

بعد رحيل زيدان عن ريال مدريد في صيف عام 2018، حاول "الميرنغي" التعاقد مع ناغلسمان ليكون مدربا للفريق الأول رغم بلوغه سن 30 عاما فقط في ذلك الوقت.

رفض ناغلسمان الذي كان مدربا لهوفنهايم هذا العرض، لأنه رأى نفسه غير مستعد للظهور في هذا المنصب الكبير.

أشرف ناغلسمان على لايبزيغ ثم بايرن ميونخ، مما أكسبه الخبرة المطلوبة، وهي سيرة تُغري إدارة ريال مدريد لدق بابه من جديد.