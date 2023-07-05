أنشيلوتي لم يعلق ورئيس الاتحاد البرازيلي يؤكد.. "الميستر" الإيطالي يدرب منتخب "السامبا" في صيف 2024

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تعيين فيرناندو دينيز مديرا فنيا مؤقتا للمنتخب البرازيلي بعقد لمدة عام واحد فقط لحين انتقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد إلى تدريب المنتخب البرازيلي في منتصف العام المقبل.

وأوضح إدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي للعبة، لدى إعلان تعيين دينيز مساء الثلاثاء (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت غرينتش)، أن أنشيلوتي سيكون مديرا فنيا للفريق في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2024).

ويتولى دينيز (49 عاما) قيادة المنتخب البرازيلي مؤقتا إلى جانب عمله مديرا فنيا لفريق فلومينيزي البرازيلي؛ على أن تكون فترة عمله مع المنتخب البرازيلي في الأشهر المقبلة قاصرة على فترات ارتباط الفريق بتصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وقال رودريغيز في المؤتمر الصحفي لإعلان تعيين دينيز بمقر الاتحاد البرازيلي في ريو دي جانيرو "لدينا العديد من المدربين الرائعين في البرازيل؛ دينيز أحدهم. أدركت عمله المبتكر وفلسفته مع الأندية التي تولى تدريبها، أحب بالفعل نزعاته الخططية وتجديداته، ولهذا فإنه مدرب يتشابه مع المدرب أنشيلوتي الذي يتولى المسؤولية في كوبا أميركا… لديهما النزعة نفسها"، حسب ما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية.

ويبدأ المنتخب البرازيلي مسيرته في تصفيات مونديال 2026 خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

وسيحل "الميستر" أنشيلوتي بدلًا من تيتي الذي كان مدربًا للمنتخب في مونديال قطر بنهاية العام الماضي، قبل أن يرحل بعد خروج "سيليساو" من ربع النهائي على يد كرواتيا، تاركًا المهمة موقتًا لرامون مينيزيس.

ولم يعلق أنشيلوتي أو ريال مدريد رسميا حتى الآن على ما قاله رئيس الاتحاد البرازيلي للعبة.

ويعدّ أنشيلوتي بين أكثر المدربين نجاحًا في القارة الأوروبية التي أحرز لقب مسابقتها الأهم على صعيد الأندية، أي دوري الأبطال، مرتين مع كل من ميلان (2003 و2007) وريال مدريد (2014 و2022)، إضافة الى العديد من الألقاب المحلية، أبرزها الدوري الإيطالي (2004 مع ميلان) والإنجليزي (2010 مع تشلسي) والإسباني (2022 مع ريال) والفرنسي (2013 مع باريس سان جيرمان) والألماني (2017 مع بايرن ميونخ).