يتصدرها ريال مدريد.. قائمة أفضل 20 ناديا في أوروبا منذ بداية القرن الـ21

تصدّر ريال مدريد الإسباني قائمة أفضل الأندية الأوروبية منذ بداية القرن الحالي، أي منذ عام 2000، وفق إحصائية لشبكة "ذا بوب فوت" (ThePopFoot) الفرنسية المتخصصة في إحصاءات كرة القدم.

وتربّع ريال مدريد على القمة برصيد 547 نقطة إثر فوزه بـ7 بطولات لدوري أبطال أوروبا منذ دخول الألفية الجديدة، آخرها في موسم 2021-2022 على حساب ليفربول.

وجاء بايرن ميونخ الألماني في المركز الثاني رغم فوزه بـ3 بطولات فقط، أمام برشلونة الإسباني صاحب الألقاب الأربعة الذي حل ثالثا في هذه القائمة.

واللافت في الأمر أن مانشستر سيتي بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال والفريق الفائز بالثلاثية التاريخية، تواجد في مركز متأخر للغاية؛ إذ استقر في المركز الـ17.

📊 Classement UEFA des clubs au 21eme siècle (cumul des coefficients UEFA) pic.twitter.com/oK1z42Ib2Z — PopFoot (@ThePopFoot) July 1, 2023

ولم يقتصر الأمر على الأندية الفائزة بدوري الأبطال، بل شملت القائمة أيضا بعض الأندية التي فازت بالدوري الأوروبي وهي البطولة التي يتزعمها إشبيلية الذي حصد ألقابه السبعة بدءا من موسم 2005-2006.

وضمت القائمة 5 أندية إسبانية ومثلها من إنجلترا، و4 من الدوري الإيطالي، وناديين من البرتغال وهما بورتو وبنفيكا، ومثلهما من فرنسا: باريس سان جيرمان وليون، وفريق وحيد من ألمانيا ومثله من أوكرانيا.

في ما يلي قائمة أفضل 20 ناديا في أوروبا منذ بداية القرن الجديد (عام 2000) حتى نهاية موسم 2022-2023: