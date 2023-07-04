يتصدرها ريال مدريد.. قائمة أفضل 20 ناديا في أوروبا منذ بداية القرن الـ21
تصدّر ريال مدريد الإسباني قائمة أفضل الأندية الأوروبية منذ بداية القرن الحالي، أي منذ عام 2000، وفق إحصائية لشبكة "ذا بوب فوت" (ThePopFoot) الفرنسية المتخصصة في إحصاءات كرة القدم.
وتربّع ريال مدريد على القمة برصيد 547 نقطة إثر فوزه بـ7 بطولات لدوري أبطال أوروبا منذ دخول الألفية الجديدة، آخرها في موسم 2021-2022 على حساب ليفربول.
وجاء بايرن ميونخ الألماني في المركز الثاني رغم فوزه بـ3 بطولات فقط، أمام برشلونة الإسباني صاحب الألقاب الأربعة الذي حل ثالثا في هذه القائمة.
واللافت في الأمر أن مانشستر سيتي بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال والفريق الفائز بالثلاثية التاريخية، تواجد في مركز متأخر للغاية؛ إذ استقر في المركز الـ17.
📊 Classement UEFA des clubs au 21eme siècle (cumul des coefficients UEFA) pic.twitter.com/oK1z42Ib2Z
— PopFoot (@ThePopFoot) July 1, 2023
ولم يقتصر الأمر على الأندية الفائزة بدوري الأبطال، بل شملت القائمة أيضا بعض الأندية التي فازت بالدوري الأوروبي وهي البطولة التي يتزعمها إشبيلية الذي حصد ألقابه السبعة بدءا من موسم 2005-2006.
وضمت القائمة 5 أندية إسبانية ومثلها من إنجلترا، و4 من الدوري الإيطالي، وناديين من البرتغال وهما بورتو وبنفيكا، ومثلهما من فرنسا: باريس سان جيرمان وليون، وفريق وحيد من ألمانيا ومثله من أوكرانيا.
في ما يلي قائمة أفضل 20 ناديا في أوروبا منذ بداية القرن الجديد (عام 2000) حتى نهاية موسم 2022-2023:
- ريال مدريد (547 نقطة).
- بايرن ميونخ (534 نقطة).
- برشلونة (531 نقطة).
- مانشستر يونايتد (449 نقطة).
- تشلسي (439 نقطة).
- ليفربول (400 نقطة).
- أرسنال (397 نقطة).
- يوفنتوس (376 نقطة).
- بورتو (373 نقطة).
- إنتر ميلان (332 نقطة).
- باريس سان جيرمان (331 نقطة).
- إشبيلية (320 نقطة).
- ميلان (319 نقطة).
- أتلتيكو مدريد (319 نقطة).
- بنفيكا (318 نقطة).
- أولمبيك ليون (318 نقطة).
- مانشستر سيتي (305 نقاط).
- روما (303 نقاط).
- فالنسيا (284 نقطة).
- شاختار دونتسيك (279 نقطة).