هالاند وصلاح أغلى اللاعبين في "فانتازي البريميرليغ" وصدمة من سعر المهاجم النرويجي

بدأت اللعبة الافتراضية الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "فانتازي البريميرليغ" منذ أمس الاثنين بالإعلان عن الأسعار الجديدة لعدد من لاعبي الأندية التي ستشارك في البطولة الموسم المقبل 2023-2024.

وأبرز النجوم الذين ركز جمهور البريميرليغ على أسعارهم الجديدة هما المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند والنجم المصري محمد صلاح باعتبارهما أغلى اللاعبين في اللعبة للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي للعبة على موقع تويتر أسعار اللاعبيْن، حيث بلغت قيمة هالاند الجديدة في اللعبة 14 مليون جنيه إسترليني، في حين جاء صلاح في المركز الثاني بقيمة 12.5 مليونا، مشيرا إلى أنهما أغلى اثنين في فانتازي البريميرليغ.

The top two most expensive #FPL assets 💰 Will you be attempting to fit both in your team? 😅 pic.twitter.com/BbLePcJ7iT — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) July 3, 2023

وتفاعل عدد كبير من جمهور اللعبة مع أسعار اللاعبين، لكن التفاعل الأكبر كان مع قيمة هالاند الكبيرة مقارنة بباقي اللاعبين، حيث إنه تساوى بهذه القيمة مع الرقم التاريخي للاعبين الأعلى قيمة في الفانتازي، وهم تيري هنري وكريستيانو رونالدو وروبن فان بيرسي بـ14 مليون جنيه إسترليني.

Erling Haaland has joined Ronaldo, Van Persie and Henry as the most expensive players in Fantasy Premier League history 💰 pic.twitter.com/rvfFASTfpq — ESPN UK (@ESPNUK) July 3, 2023

وعبّر ناشطون عن صدمتهم من قيمة مهاجم مانشستر سيتي الكبيرة، حيث رأى أحدهم أنه مهما كان ثمنه لا يمكن الاستغناء عنه في التشكيلة الخاصة باللعبة بسبب تأثيره على النقاط، فيما أبدى آخرون استغرابهم من هذه القيمة، فكتب أحدهم ساخرا "كم بالأقساط؟ وكم مدة السجن إذا لم أسدد ثمنه؟".

وتسببت قيمة هالاند الكبيرة بصدمة كبيرة لعشاق فانتازي الدوري الإنجليزي، لأن آخر لاعب وصل إلى هذا السعر في اللعبة كان المهاجم الهولندي روبن فان بيرسي في موسم 2013-2014.

Erling Haaland – The most expensive player in Fantasy Premier League for the 2023/24 season 💰 The Norwegian joins just three other players to cost £14m in #FPL history:

▪️ Thierry Henry 2005/06 and 2006/07

▪️ Cristiano Ronaldo 2007/08

▪️ Robin van Persie 2013/14#OptusSport pic.twitter.com/JdUYWrvxsB — Optus Sport (@OptusSport) July 4, 2023

وتعتبر لعبة فانتازي إحدى العلامات المميزة للدوري الإنجليزي، حيث انتشرت بشكل كبير ويهتم بها الملايين حول العالم بشكل واسع، كما تهتم بها الأندية والدوري الإنجليزي كإحدى الوسائل المهمة للتسويق.

وتقوم اللعبة الافتراضية على اختيار 15 لاعبا من لاعبي الدوري الإنجليزي لوضعهم في تشكيلة من 11 لاعبا أساسيا و4 احتياطيين بقيمة لا تتعدى 100 مليون جنيه إسترليني.

ومع كل تسجيل أو صناعة أو حفاظ على نظافة الشباك يحصل المشارك على نقاط، ويتسابق المشاركون في بداية كل موسم لوضع أفضل تشكيلة ممكنة واختيار أفضل اللاعبين لتحقيق أكبر قدر من النقاط وتحقيق الجوائز، حيث يمنح الدوري الإنجليزي جوائز للفائزين، كما توجد دوريات مصغرة تمنح جوائز لمشتركيها.

وستنطلق فانتازي الموسم الجديد مع بداية الدوري الإنجليزي في أغسطس/آب المقبل، وستتيح اللعبة فرصة للمدربين فيها اختيار فريقهم وتغيير اللاعبين قبل أيام من بدء الموسم.

FPL jumped the gun here I think 12.5m would’ve been the right steps if striker scores between 30-35 goals https://t.co/osOHCAHsTV — Zakaria (@zackaria01) July 4, 2023

We gon be rocking Haaland up front with a back line of luton players 😂 https://t.co/SfhQTugNAi — Azeez (@samohanmu) July 3, 2023