نيمار يتعرض لغرامة كبيرة بسبب بناء بحيرة اصطناعية في قصره

قالت السلطات البرازيلية أمس الاثنين إن غرامة كبيرة قدرها 16 مليون ريال برازيلي (3.33 ملايين دولار) فُرضت على نجم كرة القدم نيمار لخرقه القواعد البيئية أثناء تشييد قصره الساحلي في جنوب شرقي البلاد.

وانتهك المشروع الفخم القواعد المتعلقة باستخدام وحركة مصادر المياه العذبة والصخور والرمال، حسب ما زعمت السلطات المحلية لأول مرة أواخر الشهر الماضي وأكدت أمس الاثنين.

ورفض متحدث باسم نيمار التعليق على الأمر.

ويقع مقر إقامته في بلدة مانجاراتيبا على الساحل الجنوبي لولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقالت هيئة البيئة في مانجاراتيبا في بيان أمس إن مخالفات بيئية وقعت "أثناء بناء بحيرة اصطناعية في القصر".

وفضلا عن الغرامة، سيحقق في القضية مكتب المدعي العام المحلي والشرطة المدنية بالولاية ومكتب حماية البيئة، من بين هيئات أخرى لمراقبة البيئة.