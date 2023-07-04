ميسي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين المجانيين في الانتقالات الصيفية الحالية

كشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني -المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيم السوقية للاعبين والفرق- عن قائمة جديدة تضم أغلى اللاعبين المجانيين من حيث القيمة السوقية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي تصدّرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتصدّر ميسي القائمة التي نشرها الموقع السبت الماضي، بقيمة سوقية بلغت 35 مليون يورو، بعد انضمامه إلى إنتر ميامي الأميركي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وتفوق ميسي على نجوم آخرين مثل الفرنسي كريم بنزيمة والألماني إلكاي غوندوغان الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.

ووفق القائمة، جاء بنزيمة في المركز السادس بالقائمة بقيمة 25 مليون يورو بعد انتهاء عقده مع الريال وانتقاله إلى الاتحاد السعودي، بينما حلّ غوندوغان في المركز العاشر بـ20 مليون يورو، عقب انتقاله إلى برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن السيتي.

وكان النجم الأرجنتيني قد تصدّر في يوم ميلاده الـ36 قائمة أغلى اللاعبين قيمة سوقية لمن بلغ 36 عاما وما فوق، متفوقا بفارق كبير عن أقرب اللاعبين إليه، وهو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في القائمة الجديدة التي أصدرها موقع "ترانسفير ماركت" في 24 من يونيو/حزيران الماضي.

ووفق القائمة التي ضمت أسماء أبرز 10 لاعبين مخضرمين، تصدّر ميسي بقيمة بلغت 45 مليون يورو، بفارق 30 مليون يورو عن الثاني رونالدو صاحب 38 عاما.