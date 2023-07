من 160 إلى 8 ملايين يورو فقط.. هكذا انهارت قيمة كوتينيو أغلى لاعب في تاريخ برشلونة

قبل 5 سنوات فقط، تعاقد برشلونة الإسباني مع البرازيلي فيلبي كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، إضافة لمكافآت وحوافز تصل إلى 40 مليونا، والآن يقف على عتبة الرحيل لفريق جديد في مسيرته الاحترافية مقابل 8 ملايين يورو فقط.

خلال فترة لعبه مع برشلونة لم يقدم كوتينيو الكثير، رغم أنه كان ولا يزال اللاعب الأغلى في تاريخ النادي الكتالوني، وأُعير لبايرن ميونخ الألماني وأستون فيلا الإنجليزي، قبل أن يشتري الأخير عقده بشكل رسمي مقابل 20 مليون يورو.

ويتطلع الآن بشكتاش لضم اللاعب البرازيلي من أستون فيلا بمبلغ زهيد، مع شروط أخرى فرضها النادي التركي على نظيره الإنجليزي للموافقة على جلب كوتينيو.

وذكرت صحيفة "سبورت" (sport) الكتالونية، أن بشكتاش الذي أنهى موسم 2022-2023 في المركز الثالث بالدوري التركي، قدم عرضا لأستون فيلا من أجل استعارة كوتينيو مع وجود بند لخيار الشراء مقابل 8 ملايين، مع تحمله 40% فقط من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة، على أن يدفع أستون فيلا الباقي.

وتقول الصحيفة إن برشلونة نجح في استرداد 20 مليونا فقط من المبلغ الذي دفعه إلى ليفربول عن طريق إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ لموسم واحد، بالإضافة إلى موسم آخر مع أستون فيلا الذي فعّل بند الشراء في ربيع عام 2022.

وحسب "سبورت" فإن برشلونة يحتفظ بـ50% من قيمة بيع اللاعب في حال رحل عن أستون فيلا بشكل نهائي قبل نهاية عقده في يونيو/حزيران 2026.

Philippe Coutinho's market value is now just 10M euros. He last played for Aston Villa in February. pic.twitter.com/ykgC4JIsqc

— total Barça (@totalBarca) July 2, 2023