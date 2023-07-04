أعمال الهدم متواصلة لمعقل برشلونة.. شاهد- ملعب كامب نو كما لم تره من قبل

سلّط تقرير إسباني الضوء على أعمال التطوير التي يشهدها ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل برشلونة، والتي بدأت بعد انتهاء موسم 2022-2023.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع تويتر مقطع فيديو يوضح أعمال الهدم المستمرة في الملعب الشهير، وذكرت "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية أن الكثير من مناطق الملعب لم تعد كما عرفها مشجعو النادي الكتالوني، واصفة هذه الصور "بالمروعة".

Aquestes imatges ens deixen bocabadats 😦 pic.twitter.com/x6EclopGUY — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 4, 2023

ومع ذلك، ترى الصحيفة أن أعمال التجديد في ملعب كامب نو تسير وفق الجدول الزمني المخطط له خاصة أن الرئيس خوان لابورتا زار المكان في الأسبوع الماضي واطلع عن قرب على آخر التطورات.

وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة، أنه تم إحراز تقدم كبير في أعمال التطوير التي ستجبر النادي الكتالوني على لعب منافسات الموسم المقبل 2023-2024 على ملعب مونتغويك الأولمبي.

ويشارك ما يقرب من 250 عاملا في أعمال التطوير بالملعب الشهير، في وقت تؤكد فيه الصحيفة الإسبانية أن هذا العدد مرشح للزيادة مع مرور الوقت خاصة مع وصول الرافعات الجديدة التي ستباشر مهامها في المنطقة المحيطة بالملعب من الخارج.

وتشير التوقعات إلى أن ملعب كامب نو سيكون قادرا على احتضان المباريات مرة أخرى مع نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ125 لتأسيس النادي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أعمال التطوير والبناء ستنتهي بشكل كامل مع بداية موسم 2025-2026.

🚧 Spotify Camp Nou 🚧 pic.twitter.com/GGS5wYgxJr — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 25, 2023

ويخضع الملعب حاليا لأعمال تجديد ضمن مشروع عملاق يُعرف باسم "مشروع إسباي" ويهدف لإدخال تطويرات كبرى في الملعب.

وحسب تقرير سابق لصحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية، فإن أعمال التجديد ستشمل زيادة سعة المدرجات من 99 ألف متفرج إلى 110 آلاف، بالإضافة إلى تطوير غرف خلع الملابس وقاعات المؤتمرات وموقف السيارات.

أما الملعب البديل وهو مونتغويك فستدفع إدارة برشلونة ما بين 15 إلى 20 مليون يورو مقابل استئجاره خلال موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن يعود برشلونة إلى سبوتيفاي كامب نو في الموسم بعد المقبل (2024-2025) على الرغم من عدم اكتمال الأعمال حتى يوفر النادي الأموال التي يدفعها مقابل استئجار مونتغويك.