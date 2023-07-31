مهاجم منتخب البرازيل يتعرض للضرب من مدرب فريقه والشرطة تتدخل

اعتدى مدرب اللياقة البدنية لفريق فلامينغو البرازيلي لكرة القدم بالضرب على أحد لاعبي الفريق بسبب رفضه مواصلة عمليات الإحماء، وفق تقارير محلية.

وذكرت شبكة "جي غلوبو" البرازيلية أن الأرجنتيني بابلو فيرنانديز -المعد البدني لفريق فلامينغو- استشاط غضبا من المهاجم الدولي بيدرو غيليرمي الذي أوقف عمليات الإحماء واتجه للجلوس على الدكة خلال المباراة التي جمعت بين فلامينغو ونظيره أتلتيكو مينيرو.

وأكدت الشبكة أن هذا التصرف لم يرق فيرنانديز، الذي يرى أنه كان على بيدرو الالتزام بإجراء عمليات الإحماء رغم دخول اثنين من زملائه إلى أرض الملعب، خاصة أنه كان يتبقى تغيير آخر لفلامينغو.

Imagens divulgadas pelo Esporte Espetacular mostram início da confusão entre Pedro e o preparador físico Pablo, do Flamengo. pic.twitter.com/TuUNXnaqN9 — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) July 30, 2023

وبعد انتهاء المباراة ودخول الفريق إلى غرف الملابس، اندلع شجار كبير بين الرجلين وجّه خلاله فيرنانديز لكمة قوية إلى وجه بيدرو.

وقبل ذلك، دخلا في نقاش محتدم قال فيه فيرنانديز لبيدرو إن تصرفه لم يكن لائقا وغير محترم، ليرد اللاعب بأن الجهازين الفني والطبي لا يحترمانه ولا يراعيان وضعه، خاصة أنه عائد إلى الفريق من إصابة أبعدته عن الملاعب أسابيع، فما كان من فيرنانديز إلا أن وجه تلك اللكمة للاعب.

🚨AGORA: Junto com um advogado, Pedro chega na delegacia para prestar boletim de ocorrência contra Pablo Fernandez após soco no final do jogo do Flamengo contra o Atlético. O preparador físico e o técnico Sampaoli podem deixar o time a qualquer momento.

pic.twitter.com/4K7ZZ8Jts4 — CHOQUEI (@choquei) July 30, 2023

وأظهر مقطع فيديو منتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي بيدرو وقد وصل إلى مركز الشرطة بصحبة محام من أجل تقديم شكوى ضد بابلو فيرنانديز.

وبناء على الشكوى المقدمة من مهاجم فلامينغو، فإن الشرطة طلبت من بيدرو وفيرنانديز القدوم إليها من أجل الإدلاء بشهادتيهما، وهو الأمر الذي التزم به الثنائي، مما تسبب في تأخر عودة الفريق إلى ريو دي جانيرو.

وبعد ساعات قليلة من الواقعة، كسر بيدرو صمته، وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "ما حدث اليوم كان خطيرا. شخص جبان من دون سبب اعتدى عليّ، ولكمني في وجهي، وهو بابلو فيرنانديز أحد أفراد الطاقم المساعد للمدرب خورخي سامباولي".

وأضاف: "الشخص الذي يرى أنه يحق له إيذاء الآخرين لا يستحق الاحترام، لقد مررت بعديد من التجارب هنا في فلامينغو، لكن لم تكن بمثل هذا التصرف الجبان".

وحسب الشبكة البرازيلية، فإن فلامينغو يقترب من إقالة فيرنانديز في حين ترك لسامباولي حرية الاختيار بين الاستمرار في منصبه مدربا للفريق أو الاستقالة إذا ما أراد التعاطف مع مساعده.

وقلب فلامينغو تأخره أمام أتلتيكو مينيرو صفر-1 إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، إذ سُجل الهدفان في آخر 10 دقائق من المباراة التي أقيمت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد ضمن الجولة الـ17 من الدوري البرازيلي.

ويحتل فلامينغو المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، لكنه يتأخر بفارق 9 نقاط عن بوتافوغو المتصدر والذي لعب مباراة أقل.