مهاجم منتخب البرازيل يتعرض للضرب من مدرب فريقه والشرطة تتدخل

اعتدى مدرب اللياقة البدنية لفريق فلامينغو البرازيلي لكرة القدم بالضرب على أحد لاعبي الفريق بسبب رفضه مواصلة عمليات الإحماء، وفق تقارير محلية.

وذكرت شبكة "جي غلوبو" البرازيلية أن الأرجنتيني بابلو فيرنانديز -المعد البدني لفريق فلامينغو- استشاط غضبا من المهاجم الدولي بيدرو غيليرمي الذي أوقف عمليات الإحماء واتجه للجلوس على الدكة خلال المباراة التي جمعت بين فلامينغو ونظيره أتلتيكو مينيرو.

وأكدت الشبكة أن هذا التصرف لم يرق فيرنانديز، الذي يرى أنه كان على بيدرو الالتزام بإجراء عمليات الإحماء رغم دخول اثنين من زملائه إلى أرض الملعب، خاصة أنه كان يتبقى تغيير آخر لفلامينغو.

وبعد انتهاء المباراة ودخول الفريق إلى غرف الملابس، اندلع شجار كبير بين الرجلين وجّه خلاله فيرنانديز لكمة قوية إلى وجه بيدرو.

وقبل ذلك، دخلا في نقاش محتدم قال فيه فيرنانديز لبيدرو إن تصرفه لم يكن لائقا وغير محترم، ليرد اللاعب بأن الجهازين الفني والطبي لا يحترمانه ولا يراعيان وضعه، خاصة أنه عائد إلى الفريق من إصابة أبعدته عن الملاعب أسابيع، فما كان من فيرنانديز إلا أن وجه تلك اللكمة للاعب.

