رياضة

مهاجم منتخب البرازيل يتعرض للضرب من مدرب فريقه والشرطة تتدخل

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JUNE 11: Pedro (C) of Flamengo celebrates with teammates after scoring the team´s second goal during the match between Flamengo and Gremio as part of Brasileirao 2023 at Maracana Stadium on June 11, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
بيدرو غيليرمي (يمين) لاعب فلامينغو تعرض للضرب من المعد البدني للفريق (غيتي)
31/7/2023

اعتدى مدرب اللياقة البدنية لفريق فلامينغو البرازيلي لكرة القدم بالضرب على أحد لاعبي الفريق بسبب رفضه مواصلة عمليات الإحماء، وفق تقارير محلية.

وذكرت شبكة "جي غلوبو" البرازيلية أن الأرجنتيني بابلو فيرنانديز -المعد البدني لفريق فلامينغو- استشاط غضبا من المهاجم الدولي بيدرو غيليرمي الذي أوقف عمليات الإحماء واتجه للجلوس على الدكة خلال المباراة التي جمعت بين فلامينغو ونظيره أتلتيكو مينيرو.

وأكدت الشبكة أن هذا التصرف لم يرق فيرنانديز، الذي يرى أنه كان على بيدرو الالتزام بإجراء عمليات الإحماء رغم دخول اثنين من زملائه إلى أرض الملعب، خاصة أنه كان يتبقى تغيير آخر لفلامينغو.

وبعد انتهاء المباراة ودخول الفريق إلى غرف الملابس، اندلع شجار كبير بين الرجلين وجّه خلاله فيرنانديز لكمة قوية إلى وجه بيدرو.

وقبل ذلك، دخلا في نقاش محتدم قال فيه فيرنانديز لبيدرو إن تصرفه لم يكن لائقا وغير محترم، ليرد اللاعب بأن الجهازين الفني والطبي لا يحترمانه ولا يراعيان وضعه، خاصة أنه عائد إلى الفريق من إصابة أبعدته عن الملاعب أسابيع، فما كان من فيرنانديز إلا أن وجه تلك اللكمة للاعب.

وأظهر مقطع فيديو منتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي بيدرو وقد وصل إلى مركز الشرطة بصحبة محام من أجل تقديم شكوى ضد بابلو فيرنانديز.

وبناء على الشكوى المقدمة من مهاجم فلامينغو، فإن الشرطة طلبت من بيدرو وفيرنانديز القدوم إليها من أجل الإدلاء بشهادتيهما، وهو الأمر الذي التزم به الثنائي، مما تسبب في تأخر عودة الفريق إلى ريو دي جانيرو.

وبعد ساعات قليلة من الواقعة، كسر بيدرو صمته، وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "ما حدث اليوم كان خطيرا. شخص جبان من دون سبب اعتدى عليّ، ولكمني في وجهي، وهو بابلو فيرنانديز أحد أفراد الطاقم المساعد للمدرب خورخي سامباولي".

وأضاف: "الشخص الذي يرى أنه يحق له إيذاء الآخرين لا يستحق الاحترام، لقد مررت بعديد من التجارب هنا في فلامينغو، لكن لم تكن بمثل هذا التصرف الجبان".

وحسب الشبكة البرازيلية، فإن فلامينغو يقترب من إقالة فيرنانديز في حين ترك لسامباولي حرية الاختيار بين الاستمرار في منصبه مدربا للفريق أو الاستقالة إذا ما أراد التعاطف مع مساعده.

وقلب فلامينغو تأخره أمام أتلتيكو مينيرو صفر-1 إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، إذ سُجل الهدفان في آخر 10 دقائق من المباراة التي أقيمت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد ضمن الجولة الـ17 من الدوري البرازيلي.

ويحتل فلامينغو المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، لكنه يتأخر بفارق 9 نقاط عن بوتافوغو المتصدر والذي لعب مباراة أقل.

المصدر : مواقع إلكترونية