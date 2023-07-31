من لون الجوارب إلى الهواتف.. تن هاغ يفرض قواعد ومحظورات على لاعبي مانشستر يونايتد

يسعى الهولندي إريك تن هاغ مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إلى ضبط غرفة الملابس للفريق بفرض قواعد صارمة على اللاعبين، وهو الأمر الذي أحيا الأمل في نفوس المشجعين لعودة الفريق إلى عهد السير أليكس فيرغسون، وفق تقرير بريطاني.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن تن هاغ يتعامل مع لاعبي فريقه بطريقة أكثر صرامة خلال الجولة الإعدادية في الولايات المتحدة، التي يستعد خلالها اللاعبون لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

ويهتم تن هاغ بأدق التفاصيل، لدرجة أنه يفرض على اللاعبين وموظفي النادي القريبين من الفريق شكل وألوان الجوارب التي يتعين عليهم ارتداؤها.

– انعكاس ريال مدريد علينا 🇺🇸

– تسديد هدف مبكر ❌

– الظهور الأول لأونانا 🧤 تعرف على تصريحات تن هاج عقب المباراة ⬇️#يونايتد || #الجولة_التحضيرية23 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 27, 2023

وأشارت الصحيفة إلى أنه من باب حرص المدرب الهولندي (53 عاما) على الالتزام بقواعده الخاصة باللباس ولضمان وصولها إلى الجميع، فإنه يرسل تلك القواعد إلى اللاعبين عبر البريد الإلكتروني في الليلة السابقة، كما حظر "الشباشب" في غرفة الملابس.

أما في ما يتعلق بقواعد تناول الطعام، فأمر تن هاغ لاعبيه بالحضور جميعا على طاولة الإفطار، ومنعهم من استخدام الهواتف المحمولة، سعيا منه للحفاظ على تركيز الفريق وتشجيعهم على الترابط.

وطالت هذه القواعد أحد الشركاء في ملكية نادي مانشستر يونايتد وهو أفرام غلايزر، الذي كان في نيوجرسي من أجل متابعة إحدى الجلسات التدريبية، فما كان من تن هاغ إلا أن صافحه ووقف إلى جانبه لفترة قصيرة جدا، ثم عاد إلى التدريب حتى لا يشتت انتباه اللاعبين.

وسبق لتن هاغ أن فرض قواعده على اللاعبين منذ وصوله إلى تدريب الفريق يوليو/تموز 2022، إذ طالب بتقليل الأيام المخصصة للأعمال التجارية والتسويق للاعبين من 3 أيام إلى يومين.

ومن بين القواعد أيضا عدم السماح لأي لاعب بالتأخر عن التدريبات أو اجتماعات الفريق قبل المباراة، ومن يفعل ذلك يتم استبعاده من خوض اللقاء، كما منع اللاعبين من تناول المشروبات الكحولية إلا في أثناء عطلة نهاية الأسبوع، وحظر عليهم تناول أي طعام لا يشرف عليه مسؤولو النادي، وفرض عليهم تناول الطعام في الخارج بناء على وصفات النادي.

وتفرض قواعد تن هاغ على اللاعبين الخضوع شهريا لاختبار معدل كتلة الجسم للتأكد من أنهم في حالة جسدية وبدنية مثالية لخوض المباريات، كما حذرهم من الحديث عن الأمور الخاصة بمستقبلهم أو بظروفهم في النادي مع وكلائهم، واقتصر ذلك على الحديث معه فقط.

وتؤكد "ذا صن" أن جماهير مانشستر يونايتد بدأت تحلم من جديد بعودة فريقها إلى سابق عهده "الذهبي"، وربما الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن الشياطين الحمر منذ موسم 2012-2013 بسبب صرامة تن هاغ مع اللاعبين، علما أنه منذ رحيل المدرب الأسكتلندي الأسطوري السير ألكيس فيرغسون تعاني غرفة الملابس قلة انضباط اللاعبين.

وخلاله موسمه الأول، قاد تن هاغ مانشستر يونايتد للتتويج بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كما بلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وخسره أمام الجار مانشستر سيتي بنتيجة 1-2، بينما أنهى البريميرليغ في المركز الثالث الذي ضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا في نسخة 2023-2024.

أوروبيا، اكتفى مانشستر يونايتد تحت قيادة تن هاغ ببلوغ الدور ربع النهائي من منافسات الدوري الأوروبي، قبل أن يودع أمام إشبيلية بالخسارة منه (2-5) في مجموع لقائي الذهاب والإياب.