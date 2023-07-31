شاهد.. هدف بنزيمة يقود الاتحاد السعودي لربع نهائي البطولة العربية للأندية

هزّ كريم بنزيمة الشباك ليمنح الاتحاد الفوز 1-صفر على 9 لاعبين من الصفاقسي التونسي والتأهل إلى الدور ربع النهائي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم الأحد.

ويتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بـ6 نقاط متقدما بنقطتين على الشرطة العراقي قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة.

وبقي الصفاقسي من دون رصيد في المركز الأخير قبل مواجهة غريمه المحلي الترجي الذي تعادل مع الشرطة في وقت سابق الأحد.

واستغل مهاجم ريال مدريد السابق سرعة رد الفعل قبل محاصرته من دفاع الفريق التونسي ليسدد كرة في المرمى في الدقيقة 63.

وللمرة الثانية في مباراتين، أكمل الصفاقسي المواجهة بنقص عددي بعد طرد حسين علي قبل 5 دقائق من الاستراحة، وموسى كونتي لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 85.

واعتمد الصفاقسي بقيادة مدربه الجديد أنيس الجربي -الذي تولى المسؤولية بعد رحيل حسام البدري عقب الخسارة أمام الشرطة- على الهجمات المرتدة.

ووجد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد نفسه محاصرا بـ3 لاعبين عند تسلمه الكرة في كل مرة.

وتركزت محاولات الاتحاد عند عبد الرزاق حمد الله الذي سدد كرة أبعدها محمد قعلول حارس الصفاقسي في الدقيقة 31.

وتأزم موقف الصفاقسي بعد تدخل على طارق حامد الذي خرج مصابا بسبب جرح في الوجه.

وفي البداية أشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب الصفاقسي، لكنه غيّر قراره إلى طرد بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وقال عبد الله الحارثي طبيب الاتحاد -في تصريحات خلال الاستراحة- إن حامد نُقل إلى المستشفى كإجراء احترازي للتأكد من سلامته.

وأهدر حمد الله فرصة أخرى للاتحاد حيث اكتفى بوضع الكرة بضربة رأس في يد قعلول في نهاية الشوط الأول.

وكثف الاتحاد محاولاته بعد الاستراحة وأنقذ دفاع الصفاقسي كرة من على خط المرمى من رومارينيو بعد تمريرة من بنزيمة.

وسدد إيغور كورونادو كرة رائعة من مدى بعيد لكن قعلول أبعدها بصعوبة في الدقيقة 49.

واستخرج بنزيمة من مخزون خبرته الكبيرة في أوروبا عندما استغل تأخر دفاع الصفاقسي في محاصرته عند تسلمه تمريرة من حمد الله ليسدد الكرة سريعا وتصطدم بالقائم إلى داخل المرمى.

ومرر جواو فيليبي كرة رائعة إلى رومارينيو الذي سددها لتصطدم بالقائم البعيد وينجو الصفاقسي من هدف آخر قبل 10 دقائق من النهاية.

وتلقى الصفاقسي ضربة أخرى بطرد كونتي لحصوله على الإنذار الثاني.

وكاد الاتحاد أن يدفع ثمن خطأ حارسه مارسيلو جروهي بعد تعامله السيئ مع تمريرة عرضية كان يمكن أن تستقر في شباكه.