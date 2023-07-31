شاهد.. الرجاء المغربي يتأهل لربع نهائي البطولة العربية بفوزه على الكويت الكويتي

هز الرجاء المغربي شباك منافسه الكويت الكويتي مرتين في الشوط الثاني ليتغلب عليه 2-صفر في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة للبطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم الاثنين، ليضمن التأهل للدور ربع النهائي بصحبة الوحدة الإماراتي.

ورفع الرجاء حامل اللقب رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة رفقة الوحدة ليصعدا معا إلى ربع النهائي.

في المقابل، ودع الكويت البطولة من دور المجموعات من دون رصيد من النقاط بصحبة شباب بلوزداد الجزائري الذي خسر أمام الوحدة الإماراتي في وقت سابق اليوم 1-2.

وضغط الكويت منذ بداية المباراة ليحصل على 3 ركلات ركنية من دون تهديد حقيقي، قبل أن يسيطر الرجاء على الكرة وسط الملعب أمام دفاع قوي لبطل الكويت.

واعتمد الرجاء على التسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس كامل رحمن كان في المكان المناسب.

وتقدم الرجاء في الدقيقة 52 بعد تمريرة في العمق من المدافع إسماعيل مقدم نحو الجناح نوفل الزرهوني، الذي مرر الكرة إلى المهاجم الحسين رحيمي الذي هز الشباك.

وأجرى المدرب الألماني جوزيف زينهاور أول تغيير في صفوف الرجاء بإشراك الظهير محمد بولاكسوت، الذي كان وراء الهدف الثاني في الدقيقة 63 حين مرر لمحمد أزريدة، الذي سدد من مدى قريب في الزاوية القريبة.

وحاول الكويت أن يعود في النتيجة بعد 4 دقائق، لكن اللاعب ياسين العامري لم يستغل سوء إبعاد من الحارس أنس الزنيتي، إذ سدد العامري الكرة عاليا.

وتدخل الزنيتي برأسه ليبعد وصول الكرة لطه ياسين الخنيسي في الدقيقة 71.

وكان الرجاء قريبا من إحراز الهدف الثالث إثر هجمة مرتدة سريعة من الزرهوني الذي مرر ليسري بوزوق الذي سدد بمحاذاة القائم الأيسر قبل 10 دقائق من النهاية.

وعاد الخنيسي ليهدد مرمى الرجاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لكن محاولته تصدى لها الحارس الزنيتي.