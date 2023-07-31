جميعهم أجانب ورونالدو في الصدارة.. أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري السعودي

اقتحمت المملكة العربية السعودية سوق الانتقالات الصيفية بقوة اقتصادية هائلة سهلت مهمة التعاقد مع عدد من نجوم كرة القدم في العالم مقابل رواتب مغرية، وفي مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيمة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

وكان الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي السابق آخر المنضمين للدوري السعودي، وبالتحديد لفريق أهلي جدة، في وقت يقترب فيه السنغالي ساديو ماني من التوقيع للنصر الذي كان صاحب السبق في التعاقد مع النجوم حين ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة قياسية بلغت 500 مليون يورو حتى صيف عام 2025.

وفي السطور التالية، نسلّط الضوء على أعلى 10 أجور تدفعها الأندية السعودية لنجومها من اللاعبين حسب الترتيب من الأدنى إلى الأعلى، وفق صحيفة "ميرور" (Mirror) الإنجليزية:

10- سيكو فوفانا

قدّم لاعب خط الوسط الإيفواري مستوى رائعا مع لانس الفرنسي، مما جعله هدفا للأندية الأوروبية في سوق الانتقالات الصيفية، لكن اللاعب (28 عاما) فضّل التوقيع للنصر السعودي يوم 18 يوليو/تموز 2023، ويتقاضى راتبا أسبوعيا يبلغ 292 ألف يورو، وهو رقم ترى صحيفة "ميرور" أنه كان كافيا لإغرائه للرحيل عن أوروبا.

9- روبين نيفيز

قضى لاعب خط الوسط البرتغالي 7 مواسم مع وولفرهامبتون، وكان اسمه مطروحا على طاولة إدارة برشلونة من أجل التعاقد معه في "الميركاتو" الحالي، لكن الهلال كان أسرع أكثر حسما للصفقة ويدفع له الآن 366 ألف يورو أسبوعيا.

8- روبيرتو فيرمينو

بعد تتويجه بعديد من الألقاب مع ليفربول وقضائه 8 مواسم في ملعب أنفيلد، حان وقت تغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة للنجم البرازيلي الذي انتهى عقده يونيو/حزيران الماضي، فكانت وجهته الجديدة أهلي جدة الذي يدفع له راتبا أسبوعيا يصل إلى 380.5 ألف يورو.

7- مارسيلو بروزوفيتش

تماما مثل فيرمينو مع ليفربول، قضى بروزوفيتش 8 مواسم مع إنتر ميلان وخاض معه الموسم الماضي نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان برشلونة مرة أخرى ضحية للأندية السعودية، لأن الدولي الكرواتي وقّع للنصر مقابل 470 ألف يورو في الأسبوع.

6- خاليدو كولبيالي

لم تستمر مسيرة المدافع السنغالي مع تشلسي سوى موسم واحد فقط، فقرر كوليبالي تغيير الأجواء واستثمار العرض السعودي الكبير من أجل الانتقال للهلال الذي يدفع له بموجب التعاقد 672 ألف يورو أسبوعيا.

5- جوردان هندرسون

هو صاحب إحدى الصفقات التي تسبب بصدمة كبيرة في الدوري الإنجليزي، إذ نجحت السعودية في إقناع قائد ليفربول باللعب في دوريها، في النهاية أصبح هندرسون لاعبا في صفوف الاتفاق الذي يمنحه راتبا أسبوعيا يصل إلى 807 آلاف يورو.

4- رياض محرز

قضى النجم الجزائري مع مانشستر سيتي 5 مواسم حافلة بالنجاح والإنجازات، أبرزها الثلاثية التاريخية الموسم الماضي 2022-2023، وفي المجمل أصبح أكثر لاعب عربي وأفريقي فوزا بالبريميرليغ بواقع 5 ألقاب (4 مرات مع مانشستر سيتي بالإضافة إلى مرة مع ليستر سيتي)، انضم محرز لأهلي جدة ويحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 875 ألف يورو.

3- نغولو كانتي

حاول فريق تشلسي الإنجليزي مرارا الحفاظ على خط وسطه النجم الفرنسي نغولو كانتي، لكن اللاعب قرّر وبشكل حاسم الرحيل والانضمام إلى اتحاد جدة (حامل لقب الموسم الماضي من الدوري السعودي)، ليحصل منه على راتب أسبوعي يصل إلى 1.86 مليون يورو.

2- كريم بنزيمة

أنهى المهاجم الفرنسي مسيرة أسطورية مع ريال مدريد تُوج خلالها بعديد من الألقاب أبرزها 5 في دوري أبطال أوروبا، كما ودّع "الميرنغي" وهو ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف، ووقّع بنزيمة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، في الصيف الحالي لاتحاد جدة الذي يمنحه راتبا أسبوعيا يصل إلى 3.85 ملايين يورو.

1- كريستيانو رونالدو

فاجأ النجم البرتغالي العالم أجمع برحيله عن أوروبا وانتقاله للنصر السعودي بعد أيام من انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 في قطر، وقبلها توصل "الدون" لاتفاق مع مانشستر يونايتد بفسخ العقد بالتراضي.

وبعد شائعات استمرت أكثر من شهر، وقّع كريستيانو للنصر في صفقة قياسية يتقاضى بموجبها 3.96 ملايين يورو أسبوعيا، ومع ذلك خسر النصر كل الألقاب المحلية التي كان ينافس عليها الموسم الماضي 2022-2023.