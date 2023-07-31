فاز فريق الشباب السعودي 1-صفر على الزمالك المصري في مباراة شهدت مشاحنات بين اللاعبين في البطولة العربية للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في السعودية اليوم الاثنين، كما فاز الوحدة الإماراتي على شباب بلوزداد الجزائري 2-1.

ورفع الفريق السعودي رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة متقدما بنقطة على الزمالك قبل مواجهة النصر، منافسه المحلي، مع الاتحاد المنستيري التونسي في وقت لاحق اليوم.

وعلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية، منح إيفر بانيغا التقدم للشباب من ركلة جزاء، احتسبت بعد لمسة يد على محمد عبد الغني، قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

ونفذ بانيغا الركلة بعد انتظار دام طويلا للعودة لحكم الفيديو المساعد واعتراض لاعبي الزمالك قبل مغادرة الحارس محمد صبحي مرماه والذهاب لمدربه وعودته مجددا.

وجاء الهدف بعد نحو ربع ساعة من اشتباك لاعبي الفريقين في منتصف الملعب بعد كرة مشتركة بين بانيغا وعمرو السيسي لاعب الزمالك وانتهى الأمر بعد إشهار 4 بطاقات صفراء بواقع بطاقتين لكل فريق.

وسيطر فريق المدرب خوان كارلوس أوسوريو على الشوط الثاني مع افتقاره للفاعلية الهجومية وسط تراجع الشباب لمناطقه الدفاعية.

وردت العارضة تسديدة أحمد سيد (زيزو) من عند حدود منطقة جزاء الشباب قبل ربع ساعة من النهاية.

واستمرت تسديدات الفريق المصري وحاول القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) في الدقيقة 86 لكن تسديدته بعيدة المدى مرت فوق العارضة.

ويواجه الزمالك منافسه النصر على أن يلعب الشباب مع المنستيري في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

الوحدة يهزم شباب بلوزداد

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالبطولة، حقق الوحدة الاماراتي فوزه الثاني على التوالي على حساب شباب بلوزداد الجزائري 2-1 الاثنين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها بالسعودية.

وسجل الأرجنيتنيان فاكوندو دانيال (44) وكريستيان غوانكا (61) هدفي الوحدة، وأيمن بوقرة (84) هدف بلوزداد.

وتصدر الوحدة الفائز على الكويت الكويتي 2-1 أيضا في الجولة الأولى، ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن الرجاء الرياضي المغربي الذي كان حقق نفس النتيجة أمام بلوزداد.

ويحتاج الوحدة إلى خسارة أو تعادل الكويت في مباراته أمام الرجاء لاحقا للتأهل إلى ربع النهائي.

وسيتأهل الرجاء في حال فوزه، لتكون مباراته الأخيرة مع الوحدة الخميس من أجل تحديد بطل المجموعة.

وفاجأ المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الجميع بإبقاء الثلاثي الإيراني أحمد نورالله والبرازيلي جواو بيدرو وغوانكا على مقاعد بدلاء الوحدة، قبل الدفع بالأخيرين في الشوط الثاني.

أما البلجيكي سفن فاندنبروك مدرب بلوزداد، فلم يبدأ بمختار ومحمد بلخير بعدما لعبا أساسيين أمام الرجاء.

وكان الوحدة الطرف الأفضل، وكاد يفتتح التسجيل بعد ركنية حركها البرازيلي ألان لوريرو إلى طحنون الزعابي الذي رفعها عرضية أبعدها حارس بلوزداد عز الدين دوخة وارتدت إلى سالم السومحي، فسددها أرضية وصدها دوخة مجددا (15).

وكاد بلوزداد يسجل من أول هجمة حقيقية له بعدما لعب بوقرة عرضية كاد يحولها خالد بطي بالخطأ في مرماه عندما سددها فوق عارضة الحارس محمد الشامسي (35).

وانفرد دانيال بعد تمريرة الزعابي لكنه سدد بين يدي دوخة (41).

وافتتح الفريق الإماراتي التسجيل بعدما استفاد من فوضى داخل المنطقة لتصله كرة سددها أرضية في الشباك (44).

وأضاف الوحدة الثاني بعد تمريرة من دانيال إلى البديل غوانكا لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى (61).

وقلص بلوزداد النتيجة بركلة حرة بعيدة من بوقرة حاول الشامسي صدها من دون نجاح (84).