المصري طارق حامد لاعب الاتحاد السعودي يجري جراحة ناجحة في الوجه

تكللت عملية جراحية أجريت للاعب الوسط المصري طارق حامد بوجهه بالنجاح بعد إصابته خلال مواجهة الصفاقسي التونسي -أمس الأحد- في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الأندية العربية في كرة القدم، بحسب ما أعلن ناديه الاتحاد السعودي اليوم.

ونشر الاتحاد -بطل الدوري السعودي- مقطع فيديو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للاعب الوسط البالغ 34 عاما من سريره في المستشفى وهو يقول "أنا كويس الحمد الله".

وتعرّض حامد لإصابة قوية على مستوى الوجه بعد تدخل عنيف من حسين علي السعيدي لاعب الصفاقسي في الدقيقة الـ38 من الشوط الأول، فوجّه له الحكم بطاقة حمراء مباشرة بعد استشارة حكم الفيديو المساعد، علما أن الاتحاد حقق فوزه الثاني في البطولة بهدف جديد للفرنسي كريم بنزيمة وضمن التأهل إلى ربع النهائي.

ألف سلامة يا كبير 💪 pic.twitter.com/0g34UCZZfo — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 31, 2023

وقال ممثل اللجنة الصحية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتورعبد الله الحارثي في تصريح تلفزيوني بعد إصابة لاعب الوسط الدفاعي "ليست إصابة خطيرة، واللاعب لم يفقد الوعي، كان هناك جرح متوسط في الخد الأيمن، وتأخرت الحالة في الملعب لوقف النزيف، ونقلت الحالة بعد ذلك عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى".

وكان حامد (لاعب الزمالك بين 2014 و2022) من أبرز عناصر "العميد" الذي حصد لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي.