قال رئيس نادي الوحدات الأردني بشار الحوامدة -في حديث خاص للجزيرة نت- إن هناك توجها لدى إدارة الفريق بعدم المشاركة في مباراة ضد شباب الأهلي الإماراتي في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم لوجود شبهة تطبيعية، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي بعدُ، وذلك لبحث الأمر بطريقة فنية وتفصيلية أكثر.

وكانت روابط جماھیریة لنادي الوحدات أصدرت بیانات تطالب فیھا إدارة النادي بالامتناع عن لعب المباراة بسبب وجود اللاعب مؤنس دبور محترفا في الفريق الإماراتي، وسبق أن مثّل منتخب الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى خوض النادي الإماراتي مباراة ودية مؤخرا مع نادي "عيروني طبريا" الإسرائيلي، وهو ما اعتبروه جزءًا من دعم المشاریع التطبیعیة.

وعقدت إدارة نادي الوحدات اجتماعًا لمناقشة قرار مشاركتها في مباراة ملحق دوري أبطال آسيا ضد نادي شباب الأهلي الإماراتي، التي من المقرر إقامتها في دبي منتصف الشهر القادم، بعد مطالبات جماهيرية بالانسحاب وعدم المشاركة في الملحق المؤهل للبطولة الآسيوية.

بدوره، قال مدير النشاط الرياضي بالنادي زياد شلبابية للجزيرة نت إنه تم تأجيل اتخاذ القرار النهائي للثلاثاء القادم، حيث سيتم بحث جميع الحلول الفنية التي من شأنها عدم التأثير قانونيا على النادي، مضيفا أن جميع الحلول على الطاولة؛ مثل الانسحاب وعدم المشاركة أو المشاركة وعدم لعب المباراة.

دعوة روابط الجماهير للمقاطعة

وكانت روابط جماهيرية لنادي الوحدات أصدرت بيانات تطالب فيها إدارة النادي بالامتناع عن لعب المباراة بسبب وجود لاعب سبق أن مثّل منتخب الاحتلال في صفوف الفريق المنافس، مما اعتبروه جزءًا من دعم المشاريع التطبيعية التي تهدف إلى "دمج الاحتلال من خلال المحافل الرياضية".

وقال محمد فخري المسؤول في "مجموعة وحداتي" (كبرى الروابط الجماهيرية للنادي) إن الجماهير ترفض أن يكون نادي الوحدات الذي خرج من رحم المخيّم طرفًا في مباراة مع نادي يضم لاعبا سبق أن مثل منتخب الاحتلال، إضافة إلى خوض النادي مباريات ودية ضد فرق من الاحتلال، مطالبا الإدارة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية.

في حين أصدر "ألتراس جرين نايتس" بيانا قال فيه "نؤكد موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية بالوقوف ضد كل من له علاقة بالتطبيع والمطبعين، وندعو الإدارة لاتخاذ موقف فوري بالانسحاب من مباراة الملحق مهما كانت العواقب، ومقاطعة العدو وعدم الاعتراف به في كل المحافل والرياضات".

مواقف سابقة لرياضيين أردنيين

وشهدت الرياضة الأردنية العديد من الانسحابات لرياضيين أردنيين رفضا لمواجهة لاعبين من الكيان؛ ففي العام الماضي شهدت بطولة العالم للتايكواندو التي أقيمت في بلغاريا انسحاب اللاعبة الأردنية ميسر الدهامشة من مواجهة على الميدالية البرونزية رفضا للاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي.

كما شهدت البطولة نفسها انسحاب لاعب المنتخب الأردني عبد الله شاهين للسبب نفسه، وفي وقت سابق أيضا من العام الماضي انسحب اللاعب الأردني إياس الزمر من البطولة العالمية للمبارزة للناشئين بعد أن أوقعته قرعة المنافسات ضد لاعب يمثل الاحتلال.

وفي المسابقة المؤهلة لبطولة العالم البارالمبية لتنس الطاولة، رفض اللاعب أسامة أبو جامع لعب مباراة تجمعه مع لاعب إسرائيلي.

كما انسحب فريق نادي الوحدات للكرة الطائرة من بطولة ودية للعبة نظمها نادي العين الإماراتي رفضا للتطبيع مع الاحتلال كما تم الإعلان حينها.

رفض شعبي

وقال حمزة خضر عضو حركة الأردن "بي دي إس" للجزيرة نت إن المشاركة في هذه المباراة يعدّ تطبيعًا استنادا إلى معايير المقاطعة، خاصة أن النادي الإماراتي سبق أن لعب وديًا مع ناد من الكيان؛ مما يعد تغطية لجرائم الاحتلال وتبييضا لصورته، وهو ما يرفضه الشارع الأردني.

وأضاف خضر أن الحركة تؤكد دعوة النادي للمقاطعة التامة للمباراة، مشيرا إلى أن الوحدات كان من المؤسسات التي وقّعت على وثيقة إطلاق حركة المقاطعة في الأردن، وسبق أن كانت له مواقف جيدة رفضًا للتطبيع مع العدو، وكان آخرها الانسحاب من البطولة الودية للكرة الطائرة في الإمارات.

ورغم توقيع الأردن الرسمي لاتفاقية وادي عربة عام 1994 مع الاحتلال، فإن هذا لم يؤثر على الرفض الشعبي لأي تعامل أو اعتراف بالاحتلال؛ إذ أظهرت نتيجة استطلاع "المؤشر العربي" الذي يجريه المركز العربي للأبحاث للعام الماضي 2022 أن أكثر من 95% من الشعب الأردني يرفضون الاعتراف بـ"إسرائيل".