الاتحاد بطل السعودية يضم فابينيو من ليفربول وساديو ماني يعلن رحيله عن بايرن ويقترب من اللعب بجوار رونالدو

أعلن نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع فابينيو لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل لمدة ثلاث سنوات.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو لفابينيو على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر حمل عنوان "النمور مسموح لها بالعبور".

وسخر الفيديو من عناوين وسائل إعلام تحدث بعضها عن فشل الصفقة أو تأخرها.

كما نشر النادي صورا لفابينيو يستعرض قميص النادي الذي كتب عليه "2026".

وكتب الاتحاد "النجوم في السماء والأرض يغطيها فابينيو".

النجوم في السماء 🌌✨

والأرض يُغطيها فابينهو 🐅🔨#صيفية_العميد pic.twitter.com/QMU6zZysn1 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 31, 2023

وبذلك سيملك الاتحاد ثنائيا قويا في مركز الوسط المدافع بعد التعاقد هذا الصيف مع نغولو كانتي نجم تشلسي السابق.

وأبرم الاتحاد صفقة أخرى مدوية هذا الصيف وضم كريم بنزيمة قائد ريال مدريد وأبرز هدافيه.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام ذكرت سابقا أن قيمة انتقال فابينيو إلى الاتحاد ستبلغ 40 مليون جنيه إسترليني (51.43 مليون دولار).

ولم يسافر فابينيو (29 عاما) مع تشكيلة ليفربول لخوض معسكر في ألمانيا استعدادا للموسم الجديد.

وانضم فابينيو إلى ليفربول من موناكو في 2018 وخاض 219 مباراة مع الفريق وتوج معه بالدوري الإنجليزي الممتاز وبدوري أبطال أوروبا ضمن ألقاب أخرى.

ساديو ماني يقترب من اللعب بجوار رونالدو

وبات الدوري السعودي جاذبا للعديد من نجوم كرة القدم الأوروبية منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في نهاية العام الماضي.

وأكد ساديو ماني الهداف التاريخي للمنتخب السنغالي اليوم الاثنين رحيله عن صفوف بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، فيما يعد تمهيدا للنضمام للدوري السعودي أيضا.

وقال ماني لشبكة "سكاي سبورتس إنه حزين للرحيل عن بايرن، مضيفا "كنت أتمنى نهاية مختلفة".

ومن المتوقع أن ينتقل ماني (31 عاما) إلى النصر السعودي ليلعب إلى جوار الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما أنه من المتوقع أن يخضع ماني للكشف الطبي الإلزامي في نادي النصر في وقت لاحق اليوم.

وقال ماني في بيان حصري لشبكة "سكاي سبورتس": "أدرك أنه كان بمقدوري مساعدة الفريق هذا الموسم، أتمنى للنادي والجماهير كل التوفيق في المستقبل".

وغادر بايرن ميونخ اليابان متوجها إلى سنغافورة أمس الأحد بدون ماني.

#عاجل | #النصر يوقع مع السنغالي ساديو #ماني قادما من بايرن ميونيخ الألماني، وينتظر وصوله إلى الطائف للالتحاق بالفريق في البطولة العربية. (من: @k7aled_otb ) https://t.co/SRs2LzzNEc — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) July 31, 2023

وذكرت تقارير أن صفقة انتقال ماني إلى النصر السعودي ستبلغ قيمتها حوالي 30 مليون يورو (33 مليون و200 ألف دولار).

وانضم ماني إلى النادي البافاري الصيف الماضي لكنه عانى من موسم أول صعب بسبب الإصابة، التي أبعدته عن المشاركة في كأس العالم، كما دخل في صدام مع زميله ليروي ساني داخل غرفة خلع الملابس.