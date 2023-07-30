أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش اليوم الأحد أن المصري مروان الشوربجي المصنف السادس عالميا سيمثل إنجلترا فورا، ليسير بهذا على خطى أخيه محمد الشوربجي.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه الإلكتروني "يسعدنا الإعلان أن المصنف السادس عالميا مروان الشوربجي التزم بتمثيل إنجلترا فورا".

وحصد الشوربجي -الذي يكمل اليوم الأحد عامه الثلاثين- 13 لقبا في مسيرته الاحترافية.

وبموجب هذا الإعلان سينافس الشوربجي في جولات المحترفين وبطولات الاتحاد الدولي للإسكواش تحت علم إنجلترا.

وقال اللاعب "لا أستطيع أن أصف حماسي الشديد لتمثيل إنجلترا الموسم المقبل، أشعر أنني أريد أن أبدأ فصلا جديدا في مسيرتي بتمثيل إنجلترا وأن أرد الجميل للبلد الذي منحني كل شيء".

وأضاف "كانت إنجلترا موطني في آخر 16 عاما، عملت مع الكثير من المدربين البريطانيين خلال مسيرتي حتى الآن، وتلقيت تعليمي في هذا البلد، ودائما ما عاملني الناس بتقدير واحترام، ولهذا أريد أن أرد الجميل".

وقال الاتحاد إن الظهور الأول لمروان كلاعب إنجليزي سيكون في بطولة باريس ألبين للإسكواش التي ستقام بين 27 أغسطس/آب والثاني من سبتمبر/أيلول المقبلين.

وكان محمد الشوربجي قد حوّل ولاءه العام الماضي ليمثل إنجلترا.