المغرب يحقق أول انتصار عربي بكأس العالم للسيدات

حقق المغرب أول انتصار عربي على الإطلاق في كأس العالم لكرة القدم للسيدات بتغلبه، صباح الأحد، 1-صفر على كوريا الجنوبية، في ثاني جولات المجموعة الثامنة ليبدد آمال منتخب البلد الآسيوي في الاستمرار بالبطولة.

وتقدم المنتخب المغربي، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، في الدقيقة السادسة عندما سجلت ابتسام الجريدي أول هدف عربي على الإطلاق في البطولة.

والمغرب أول منتخب عربي يشارك في نهائيات البطولة التي تقام نسختها الحالية في أستراليا ونيوزيلندا.

ولعبت حنان أيت الحاج كرة عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء ارتمت عليها ابتسام لتحولها إلى داخل المرمى بلمسة رائعة بالرأس.

وأبلغت ابتسام، التي اختيرت أفضل لاعبة في المباراة، الصحفيين "نشعر بسعادة غامرة لأن جهودنا آتت ثمارها. هذا الفوز للمغرب والعرب، إنه نتاج عملنا الشاق".

وكادت بارك ايون-سون تدرك التعادل من ضربة رأس لكن محاولتها أخطأت طريقها إلى المرمى.

وبعدما تلقت شباكها 6 أهداف في المباراة الافتتاحية أمام ألمانيا، لم تُختبر حارسة المرمى خديجة الرميشي (33 عاما) تقريبا أمام كوريا الجنوبية التي لم يكن لها أي محاولة على المرمى وواجهت صعوبة في اختراق دفاعات المغرب.

وقال رينالد بيدروس مدرب منتخب البلد العربي، الذي أهدى الفوز لملك المغرب، "نشعر بالفخر بتحقيق أول انتصار في كأس العالم"، مشيرا إلى أن "فلسفتنا لم تتغير" بعد الخسارة أمام ألمانيا.

وأضاف أن "الفريق الكوري مختلف عن الفريق الألماني وكانت بدايتنا رائعة… تحلينا بالفعالية داخل المنطقة وافتقدنا هذا أمام ألمانيا".

وقطعت المدافعة نهيلة بنزينة، التي دخلت تاريخ البطولة بعد أن أصبحت أول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم للسيدات، عدة كرات خطيرة وكادت أن تسجل هدفا من كرة ثابتة لكن محاولتها علت العارضة.

وحصلت على بطاقة صفراء عندما عرقلت جي سو-يون التي كانت تنطلق باتجاه المرمى في هجمة مرتدة سريعة.

أسوأ مباراتين

لكن كوريا الجنوبية لم تتمكن من استغلال الركلة الحرة التي حصلت عليها، إذ اصطدمت الكرة بالحائط البشري بينما هز المدرب كولين بيل رأسه حسرة.

وكادت كيسي فير تدرك التعادل لكوريا الجنوبية في نهاية المباراة، لكن تسديدتها أخطأت طريقها إلى المرمى، ليتذيل منتخب بلادها المجموعة.

وقال بيل، الذي تولى المسؤولية في 2019 وقاد الفريق لنهائي كأس آسيا العام الماضي، "لا أصدق هذا، صراحة. قدمنا أسوأ مباراتين في حقبتي بكأس العالم. لم يظهر فريقي بصورته المعهودة".

وأضاف أن "الواقع أننا لم نكن جيدين بالقدر الكافي في المباراتين. يجب علينا أن نحللهما بالتفصيل لمعرفة السبب. لن أسمح لمشاعري بأن تتملكني الآن، وبالطبع كلنا محبطون جدا".

وتابع أن "اللاعبات أفضل بكثير مما ظهرن به في المباراتين، وهذا الأداء الذي قدمنه لا يصدق تقريبا".

وبهذا الفوز يرتفع رصيد المغرب إلى 3 نقاط متساويا مع ألمانيا وكولومبيا، في حين تتذيل كوريا الجنوبية المجموعة بعد هزيمتين.

وسيودع منتخب البلد الآسيوي البطولة إذا تجنبت ألمانيا الخسارة أمام كولومبيا في المباراة التي تجمع بينهما في وقت لاحق اليوم.