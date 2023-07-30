رياضة

المغربية بنزينة تصبح أول محجبة تشارك في نهائيات كأس العالم للسيدات

ADELAIDE, AUSTRALIA - JULY 30: Nouhaila Benzina of Morocco in action during the FIFA Women's World Cup Australia &amp; New Zealand 2023 Group H match between Korea Republic and Morocco at Hindmarsh Stadium on July 30, 2023 in Adelaide, Australia. (Photo by Sarah Reed/Getty Images)
المغربية نهيلة بنزينة لم نشارك في المباراة التي خسرها المنتخب المغربي أمام نظيره الألماني 0-6 في افتتاح مشواره بكأس العالم للسيدات 2023. (غيتي)
30/7/2023-|آخر تحديث: 30/7/202310:26 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أصبحت المدافعة المغربية نهيلة بنزينة أول لاعبة كرة قدم تشارك في مباراة ببطولات كأس العالم للسيدات وهي ترتدي الحجاب، وذلك إثر مشاركتها في مباراة منتخب بلادها اليوم الأحد أمام نظيره الكوري الجنوبي في النسخة التاسعة من مونديال السيدات، والمقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر في 2014 رفع الحظر المفروض على ارتداء السيدات للحجاب في المباريات بداعي "أسباب صحية وأمنية"، وذلك بعد احتجاج العديد من الناشطين والرياضيين والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي اللعبة.

ADELAIDE, AUSTRALIA - JULY 30: Nouhaila Benzina of Morocco controls the ball during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group H match between Korea Republic and Morocco at Hindmarsh Stadium on July 30, 2023 in Adelaide, Australia. (Photo by Sarah Reed/Getty Images)
المغربية نهيلة بنزينة أصبحت أول لاعبة محجبة تشارك في كأس العالم للسيدات بعد رفع الحظر في العام 2014. (غيتي)

ولم تشارك بنزينة (25 عاما) في مباراة الفريق الأولى بالمونديال الحالي، والتي خسرها المنتخب المغربي أمام نظيره الألماني 0-6، لكنها شاركت في مباراة اليوم، التي فاز بها المنتخب المغربي 1-0، علما أن المنتخب المغربي يخوض المونديال للمرة الأولى في التاريخ، كما أنه أول منتخب عربي من الشمال الأفريقي يتأهل للمونديال.

وقالت غزلان شباك قائدة المنتخب المغربي، "نشعر بمسؤولية هائلة لتقديم صورة جيدة وإظهار الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي بالتأهل للمونديال".

وتلعب المغرب في المجموعة الثامنة للنهائيات العالمية، إلى جانب كل من ألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.

المصدر : الجزيرة + الألمانية