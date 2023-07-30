حطم الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي الرقم القياسي لبطولة العالم للسباحة لسباق 1500 متر سباحة حرة، في زمن قدره 14 دقيقة و31.54 ثانية، ليفوز بالذهبية اليوم الأحد.

وهذه الذهبية الثانية التي يحققها الحفناوي في البطولة المقامة في فوكوكا اليابانية، بعد نجاحه في سباق 800 متر. كما فاز أيضا بفضية 400 متر.

ولم يتمكن الحفناوي -البالغ من العمر 20 عاما- من معادلة الزمن القياسي العالمي للسباق المسجل باسم سون يانغ، وقدره 14 دقيقة و31.02 ثانية.

وفي المركز الثاني بسباق 1500 متر، جاء الأميركي بوبي فينك بفارق 0.05 ثانية خلف الحفناوي في نهاية سباق محتدم.

واكتفى الأسترالي سام شورت بالميدالية البرونزية رغم أنه كان في الصدارة خلال النصف الأول من السباق.

وكان الحفناوي قد أحرز ذهبية 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو عام 2020.