البطولة العربية للأندية.. شاهد- الوداد يفشل مجددا في الفوز والشرطة العراقي يتعادل مع الترجي

فرّط 10 لاعبين من الوداد في التقدم بهدف، ليتعادل 1-1 مع أهلي طرابلس الليبي بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم في السعودية اليوم الأحد، وبذلك يفشل الفريق المغربي في تحقيق الفوز في أول جولتين، في حين اقترب الشرطة العراقي من التأهل لأدوار خروج المغلوب في البطولة، بعد تعادله من دون أهداف مع الترجي التونسي.

وحصل الوداد، وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا (الأهلي المصري)، على نقطته الثانية بعدما تعادل من دون أهداف مع السد القطري في الجولة الأولى وتساوى مع منافسه الليبي الذي حافظ على نظافة شباكه أمام الهلال السعودي.

وسجل المدافع أيوب العملود هدف الوداد بضربة رأس في شباك محمد نشنوش حارس أهلي طرابلس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وبعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد، حُسب هدف أحمد كراوع الذي تابع تسديدة مرتدة من العارضة لزميله علي أبو عرقوب، ليتعادل أهلي طرابلس بعد دقائق من الاستراحة.

وغادر المهاجم كراوع -قبل نهاية اللقاء بـ21 دقيقة- محمولا على محفة بسبب الإصابة، وشارك صالح الطاهر بدلا منه.

وتلقي هشام بوسفيان لاعب الوداد البديل بطاقة حمراء -بعد تدخل حكم الفيديو المساعد في الدقائق الأخيرة- بداعي الاعتداء على التونسي هيثم العيوني لاعب أهلي طرابلس في كرة مشتركة.

🟥الحكم يشهر البطاقة الحمراء بعد العودة لتقنية الـ VAR لهشام بوسفيان لاعب الوداد المغربي ⁧#الوداد_أهلي_طرابلس#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/ZBY2bsTqb0 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023

وكان الوداد قد عانى بطاقة حمراء في الجولة الأولى بعد طرد يحيى جبران في الشوط الأول أمام السد بعد خطأ عنيف.

ويلعب الهلال في وقت لاحق مع السد ضمن منافسات المجموعة الثانية.

الشرطة العراقي يتعادل مع الترجي

وفي مباراة أخرى، اقترب الشرطة العراقي من التأهل لأدوار خروج المغلوب في البطولة العربية، بعد تعادله من دون أهداف مع الترجي التونسي اليوم الأحد.

ورفع الشرطة بطل العراق رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة الأولى، إذ سبق له الفوز على الصفاقسي التونسي في الجولة الأولى من البطولة المقامة في السعودية.

وتأزم موقف الترجي، إذ يملك نقطة واحدة بعد خسارته 1-2 أمام الاتحاد، ويواجه الصفاقسي في الجولة الأخيرة.

ويلعب الاتحاد بطل السعودية مع الصفاقسي في وقت لاحق اليوم الأحد.

وكانت أبرز فرص الشوط الأول من تسديدة فهد يوسف لاعب الشرطة من مدى قريب، لكنها اصطدمت بمحمد أمين توجاي مدافع الترجي لتخرج إلى ركنية.

وضغط الترجي بعد الاستراحة، وتصدى أحمد باسل حارس الشرطة لمحاولة البديل محمد أبو زريق من مدى قريب.

وكاد أحمد فرحان أن يمنح الشرطة الفوز بتسديدة قوية أبعدها أمان الله مميش حارس الترجي قبل 6 دقائق من النهاية.

وألغى الحكم هدفا للترجي في اللحظات الأخيرة بداعي وجود مخالفة على يوسف أومارو.