شاهد- هزم المكسيك وتأهل لربع النهائي.. منتخب قطر يواصل مسيرته الناجحة في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية

حجز المنتخب القطري لكرة القدم مقعدا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، وذلك عقب انتصاره على المنتخب المكسيكي بهدف نظيف في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وضمن المجموعة نفسها تغلب منتخب هندوراس على نظيره منتخب هاييتي 2-1، في المواجهة التي استضافها ملعب "بانك أوف – أميركا" في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية.

ويدين "الأدعم" بالفضل في تحقيق انتصاره الأول بالبطولة للاعبه حازم أحمد، الذي سجل هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 27.

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شاهد ماذا قال حازم شحاته مسجل هدف منتخبنا الوطني أمام المكسيك الذي أهله إلى ربع نهائي بطولة #الكأس_الذهبية#قطر_المكسيك#قنوات_الكاس #GoldCup pic.twitter.com/9QPmcivAY4 — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 3, 2023

وتصدر المنتخب المكسيكي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، تلاه المنتخب القطري بـ4 نقاط بفارق الأهداف أمام منتخب هندوراس الذي حل بالمركز الثالث بالرصيد نفسه، وحل منتخب هاييتي في المركز الرابع بـ3 نقاط.

فيديو | فرحة لاعبي منتخبنا الوطني بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة #الكأس_الذهبية #قنوات_الكاس pic.twitter.com/JB8093sPh2 — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 3, 2023

ويقام الدور ربع النهائي في الثامن والتاسع من الشهر الجاري، في حين يقام الدور نصف النهائي في 12 من الشهر نفسه، على أن تلعب المباراة النهائية في 16 من الشهر نفسه.

يشار إلى أن المنتخب القطري الذي يسجل ظهوره الثاني في هذه البطولة يشارك ضيف شرف بدعوة خاصة من اتحاد الكونكاكاف في ظل اتفاقية التعاون مع الاتحاد القطري لكرة القدم.

تأهل الولايات المتحدة وجامايكا

وضَمن منتخبا الولايات المتحدة وجامايكا التأهل إلى ربع النهائي بعد اكتساحهما ترينيداد وتوباغو (6-0) بينها ثلاثية لجيزوس فيريرا، وسانت كيتس ونيفيس (5-0) على التوالي ضمن المجموعة الأولى.

وتصدرت الولايات المتحدة المجموعة بـ7 نقاط بفارق الأهداف عن جامايكا الثانية.