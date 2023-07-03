شاب إنجليزي موهوب انتقل إلى ريال مدريد.. هل يستحق بيلينغهام 100 مليون يورو؟

يضع النجم الإنجليزي الدولي الشاب جود بيلينغهام نصب عينيه الوجود مع أساطير نادي ريال مدريد الإسباني التاريخيين بعدما حقق حلمه بالانتقال إلى الفريق الملكي.

وانتقل بيلينغهام إلى "الملكي" هذا الصيف في صفقة بلغت قيمتها 103 ملايين يورو (112 مليون دولار)، ليرحل عن فريق بوروسيا دورتموند ويبدأ مشواره الجديد في قلعة سانتياغو برنابيو.

ويبدو أن بيلينغهام (20 عاما) على دراية بقائمة النجوم الذين ارتدوا القميص الأبيض الشهير على مر السنين، حيث استشهد في السابق بالأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان كنموذج يحتذى به، لكنه يستهدف مسيرة طويلة وناجحة خاصة به.

وصرح نجم منتخب إنجلترا الواعد لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (PAMEDIA) أن "هذا هو الدافع لانتقالي في المقام الأول، أريد أن أكون في نادٍ ينافس على الألقاب، وأن أساعد النادي على مواصلة تحقيق الإنجازات".

وأضاف بيلينغهام "الآن هي فرصتي لأكون جزءا من هذا التاريخ، أدرك أن هذا النادي يريد الفوز بالألقاب، وهو ما أريده أيضا، لذا آمل أن نحقق ذلك".

وبالنسبة للكثيرين، فإن احتمال الانضمام إلى "الميرينغي" في مثل هذه السن المبكرة سيكون أمرا شاقا، لكن رحلة بيلينغهام جعلته في وضع جيد.

وبعد أن ظهر لأول مرة مع فريق برمنغهام عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما ثم انضم إلى دورتموند بعد عام واحد أظهر بيلينغهام قدراته كلاعب يمتلك مهارات رائعة، وهو ما يعني أن المبلغ الضخم الذي تكبدته خزينة الريال للحصول على خدماته لن تثقل كاهله.

وأكد بيلينغهام "كانت لدي تجربة مختلفة تماما عن معظم النجوم الشباب، خاصة اللاعبين الإنجليز".

وتابع أن "رحلتي أخذتني للانتقال بين 3 دول مختلفة دون أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا فالأمر مختلف تماما".

وقال "أتذكر دائما عندما أكون بعيدا عن المنتخب الوطني وأرى رحلات اللاعبين الآخرين، لكن هذا شيء أفتخر به حقا، والمخاطر التي تحملتها ربما تستمر لفترة طويلة، أنا فقط أحاول أن آخذ كل شيء في خطوتي حقا".