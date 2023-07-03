أكثر من نصف مليار يورو للتعاقد مع مدافعين.. غوارديولا يريد ضم الكرواتي غفارديول أغلى مدافع بالعالم

لا يكل أو يمل الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من التعاقد مع مدافعين وخاصة في مركز قلب الدفاع وآخر الذين يقتربون من ملعب "الاتحاد" هو الكرواتي جوسكو غفارديول مدافع لايبزيغ.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بانتقالات اللاعبين أن "السيتيزنز" والدولي الكرواتي اتفقا على البنود الشخصية في العقد وخاصة بعد أن نال هذا المسعى رضى وتأييد ومباركة غوارديولا معتبرا أن غفارديول (21 عاما) هو قلب دفاع المستقبل.

وأضاف أن المفاوضات بين الناديين لن تكون سهلة لأن النادي الألماني لا يريد بيع اللاعب تحت رقم 100 مليون يورو وهو البند الجزائي في عقد اللاعب.

ويريد لايبزيغ أن يصبح أغلى مدافع في العالم متجاوزا ما دفعه مانشستر يونايتد لضم هاري ماغواير وليفربول للتعاقد مع الهولندي فيرجيل فان ديك.

وكان ماكس إيبرل المدير الرياضي في فريق لايبزيغ، كشف أن غفارديول أبلغ النادي الألماني برغبته في الانتقال إلى بطل إنجلترا وأوروبا.

وقال إيبرل إن المحادثات جارية مع سيتي. وأبلغ إيبرل صحيفة ألمانية أنه "تقدم جوسكو ومديري أعماله برغبة اللاعب في الانتقال إلى مانشستر سيتي. نحن في محادثات مع مانشستر. لا يوجد شيء أكثر من ذلك يمكن قوله في الوقت الحالي".

وأضاف أن "الصفقة ستتم خلال أيام وأن اللاعب سيُصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم بمبلغ 100 مليون يورو إضافة إلى متغيرات ومكافآت"، أي أن الصفقة قد تصل إلى 110 ملايين يورو.

واستدرك بالقول إن "الصفقة قد تستغرق بضعة أيام أخرى حتى تتم عملية الانتقال".

وقدم غفارديول موسما ثانيا مثيرا للإعجاب في لايبزيغ، حيث ساعد الفريق في الحصول على المركز الثالث في الدوري الألماني والحفاظ على لقب كأس ألمانيا، كما سجل هدفا ضد سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل لايبزيغ 1-1 على أرضه قبل أن يخسر إيابا بسباعية نظيفة على ملعب الاتحاد.

وخاض غفارديول الذي ظهر أول مرة مع دينامو زغرب عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما، 88 مباراة مع لايبزيغ على مدار موسمين. كما سجل هدفين في 23 مباراة مع منتخب كرواتيا، وساهم في وصول بلاده إلى نصف نهائي مونديال قطر وتتويجه بالميدالية الفضية بحلوله ثالثا بعد الفوز على المغرب.

وفي حال تمت الصفقة ودفع "السيتي" هذا المبلغ يكون غوارديولا أعلن للعالم "إدمانه" على التعاقد مع مدافعين والتي كلفت خزينة النادي منذ قدومه إلى الفريق في 2016 أكثر من نصف مليار يورو.

وأبرز المدافعين الذين تعاقد معهم "بيب" هم: