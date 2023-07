"لم أستطع منع محرز من الرحيل".. غوارديولا يتوقع انتقال المزيد من النجوم للدوري السعودي

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم السبت، إن السعودية غيّرت شكل سوق الانتقالات في إطار سعيها "لتأسيس دوري قوي" بعد انتقال الجناح الجزائري رياض محرز من بطل إنجلترا إلى الأهلي السعودي.

وانضم محرز، الذي سجل 78 هدفا وصنع 59 هدفا في فترته المليئة بالألقاب مع سيتي، إلى الفريق العائد إلى دوري المحترفين السعودي أمس الجمعة.

"The Saudi league has completely changed the market"

Pep Guardiola says more big names will move to Saudi Arabia in the future ⬇️ pic.twitter.com/MuoWvniBem

