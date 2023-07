ريال مدريد أم برشلونة.. أيهما الأكثر شعبية في الولايات المتحدة؟

قبل ساعات من موعد "الكلاسيكو" الودي المرتقب بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، سلّط تقرير إسباني الضوء على شعبية الفريقين في الولايات المتحدة التي تستضيف ثالث مباراة ودية بينهما خلال 6 سنوات.

وفاز "البرسا" على "الملكي" في المباراتين السابقتين واللتين أقيمتا عامي 2017 و2022 بنتيجة 3-2 و1-صفر على التوالي، بينما تُجرى الثالثة منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "إيه تي أند تي" (AT&T).

وأكدت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن مباراة مدريد وبرشلونة هي واحدة من أكثر المواجهات طلبا من قبل الجماهير في الولايات المتحدة حيث يجذب كل منهما عشرات الآلاف من المشجعين إلى الملاعب.

وأجرت الصحيفة مقارنة بين الناديين من أجل معرفة الفريق الأكثر شعبية بينهما، بالنظر إلى عدة معايير أبرزها على الإطلاق الحضور الجماهيري لمبارياتهما الخمس الأخيرة بالولايات المتحدة والتي جرت خلال السنة الحالية والماضية.

وبيعت تذاكر 5 مباريات لبرشلونة بالكامل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السعة الجماهيرية لتلك الملاعب كانت أقل من المعتاد، والمباريات هي:

إنتر ميامي صفر-6 برشلونة، ملعب لوكهارت (حضور كامل السعة الجماهيرية 19 ألفا و113 متفرجا).

ريال مدريد صفر-1 برشلونة، ملعب أليغاينت في لاس فيغاس (حضور كامل السعة الجماهيرية 61 ألفا و299 متفرجا).

برشلونة 2-2 يوفنتوس، ملعب كوتون بول في تكساس (حضور كامل السعة الجماهيرية 58 ألف متفرج).

نيويورك ريد بولز صفر-2 برشلونة، ملعب ريد بول أرينا (حضور كامل السعة الجماهيرية 25 ألفا و252 متفرجا).

أرسنال 5-3 برشلونة، ملعب صوفي في لوس أنجلوس (حضور كامل السعة الجماهيرية 70 ألفا و223 متفرجا).

وأوضحت "سبورت" أن مباراة برشلونة ويوفنتوس -التي أُلغيت قبل أيام بسبب إصابة عدد من لاعبي الأول بعدوى فيروسية- كان من المقرر أن تُقام في ملعب ليفي، وتم بيع حوالي 60 ألف تذكرة وبقيت 8500 تذكرة أخرى.

2 – Barcelona have beaten Real Madrid in their last two #ElClásico friendlies, both in the USA 🇺🇸: 3-2 in Miami in July 2017 and 1-0 in Las Vegas in July 2022. Dallas. pic.twitter.com/qEc5vV7wOy

— OptaJose (@OptaJose) July 29, 2023