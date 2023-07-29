التعادل يحسم المواجهة السعودية بين النصر والشباب في بطولة الأندية العربية

حسم التعادل السلبي مباراة النصر وجاره الشباب الجمعة، في بطولة الأندية العربية لكرة القدم المقامة في السعودية ضمن المجموعة الثالثة، التي تصدرها الزمالك المصري بفوزه العريض على الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة.

وخاض النصر المباراة بتشكيلته الرديفة بعدما قرر مدربه البرتغالي لويس كاسترو عدم الدفع بالأساسيين الذين وصلوا إلى الطائف صباح اليوم بعد رحلة من اليابان استغرقت أكثر من 12 ساعة، بعدما خاضوا الخميس الماضي مباراة ودية مع إنتر ميلان الإيطالي (1-1).

وكانت الأفضلية خلال الشوط الأول للشباب الذي لاحت له بعض الفرص لكنها لم تشكل خطورة، أبرزها كرة عرضية لفواز الصقور تابعها أحمد عبده بجانب القائم (26)، ورد النصر بتمريرة لعلي الحسن إلى خالد الغنام المنفرد، لكن أحد المدافعين تدخل في الوقت المناسب وأبعدها إلى ركنية (30).

ودفع كاسترو بالثلاثي عبد الرحمن غريب والبرازيليين أليكس تيليس وأندرسون تاليسكا مطلع الشوط الثاني، وكاد الأخير أن يفتتح التسجيل بتسديدة من منتصف الملعب تصدى لها حارس المرمى الكوري كيم سيونغ على دفعتين (49).

ورد الشباب بتسديدة قوية لأحمد عبده علت العارضة (56).

وأشرك كاسترو مواطنه النجم كريستيانو رونالدو (62) والوافد الجديد العاجي سيكو فوفانا (67).

وتألق الحارس نواف العقيدي في التصدي لتسديدة تركي العمار (71)، ورد عليه رونالدو بتسديدة قوية أبعدها سيونغ بصعوبة إلى ركنية (72).

وأنقذ العقيدي مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة هتان باهبري وحولها بأطراف أصابعه إلى ركنية (79)، ثم تصدى لكرة حسين القحطاني (81).

فوز الوحدة على الكويت

وفي المجموعة الرابعة، فاز الوحدة الإماراتي على الكويت الكويتي 2-1، ليتقاسم الصدارة مع الرجاء البيضاوي المغربي حامل اللقب، الذي فاز بالنتيجة نفسها على شباب بلوزداد الجزائري.

وسجل سهيل المنصوري (73) والبرازيلي جواو بيدرو (77) هدفي الوحدة، في حين سجل أحمد الظفيري (90+2) هدف الكويت.

وبعدما ظل التعادل السلبي مسيطرا على المباراة، شهد الثلث الأخير منها إثارة كبيرة، بعدما افتتح الوحدة التسجيل عبر البديل سهيل المنصوري مستغلا تمريرة طويلة من الإيراني أحمد نور الله، فتخطى المدافع سامي الصانع وسدد في شباك الحارس عبد الرحمن مرزوق (72).

وأضاف بيدرو الهدف الثاني بعدما تسلم تمريرة مواطنه آلان لوريرو على صدره فانفرد وسدد كرة قوية ارتدت إليه من مرزوق فتابعها برأسه في الشباك (77).

وقلّص البديل الظفيري الفارق بعد متابعته كرة مرتدة من الحارس الشامسي إثر تسديدة للخنيسي (90+2).