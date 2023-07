من بينها إلغاء الهبوط.. الدوري الإنجليزي يُدخل تغييرات جذرية على بطولة الشباب

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إدخال تغييرات جذرية على بطولة الدوري لفئة الشباب، وذلك خلال منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن جميع الفرق المشاركة في الدوري الإنجليزي للشباب (26 فريقا) ستلعب في بطولة من قسم واحد خلال موسم 2023-2024 مع إلغاء الهبوط، وذلك على عكس ما جرت العادة، إذ كانت عبارة عن قسمين: الأول يضم 14 فريقا، والثاني يشارك فيه 11 فريقا، مع هبوط فريقين وصعود مثلهما.

وحسب النظام القديم، فإن صاحب المركز الأول في القسم الأول هو بطل الدوري، في حين يرتقي صاحبي المركزين الأول والثاني في القسم الثاني إلى القسم الأول مع هبوط صاحبي المركزين الأخيرين في الأول إلى الثاني.

وأوضحت "ذا صن" أن الفرق الـ26 لن تلعب كل المباريات على ملعبها وخارجه، وبدلا من ذلك سيتم تقسيمها على 5 أوعية بناء على نتائجها خلال المواسم الثلاثة الماضية.

وسيواجه كل فريق منافسا واحدا من الوعاء نفسه المخصص له، بالإضافة إلى 3-5 منافسين من الأوعية الأخرى.

وبعد ذلك، يتنافس أول 16 فريقا في الجدول فيما بينها في دور إقصائي فاصل من مباراة واحدة، وسيتم تحديد هذه المباريات من خلال وضعية الفرق في الترتيب، بحيث يلعب المتصدر مع صاحب المركز الـ16، ثم يواجه صاحب المركز الثاني نظيره في المركز الخامس، أما الثالث فيلاقي الـ14، في حين ينافس الرابع الـ13 وهكذا على أن تُقام المباريات على ملعب الفريق الأفضل في الجدول.

وعلّق الدوري الإنجليزي على التطورات الجديدة بالقول: "جاءت هذه الخطوة بعد مراجعة مستفيضة لمسابقات كرة القدم للشباب، وتسعى إلى تشجيع اللاعبين على الارتقاء إلى فرق الكبار بمشاركة الجميع من مدربي الأكاديميات ومسؤوليها واللاعبين".

وأضاف -في بيان أبرزته "ذا صن"- أن "قرار إلغاء الهبوط في هذه المرحلة يعد أمرا إيجابيا، فهو يشجع الأندية على اتخاذ قرارات من شأنها تطوير اللاعبين، كما أن هذا القرار يقلل من التأثير السلبي للهبوط على اللاعبين المستقبليين تحت 21 عاما".

Our U18s will parade the FA Youth Cup and U18 Premier League South division trophy, which they will be presented with at Little Heath this weekend, at our fixture with Manchester United on Sunday 7 May. pic.twitter.com/39uwzyapJd

— West Ham United (@WestHam) April 26, 2023