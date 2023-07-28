سجل كريم بنزيمة هدفا رائعا وصنع آخر في مباراته الأولى مع الاتحاد، ليقود بطل السعودية للفوز 2-1 على الترجي التونسي في بطولة الأندية العربية لكرة القدم اليوم الخميس، كما فاز الشرطة العراقي 1-صفر على الصفاقسي التونسي؛ ليعلن الأخير رحيل مدربه المصري حسام البدري.

وسدد هداف ريال مدريد السابق كرة مذهلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55 ليحسم الفوز، بعد أن أهدى زميله عبد الرزاق حمد الله تمريرة هدف التعادل في الدقيقة 35.

وكان الترجي البادئ بالتسجيل في شوط أول سريع بتسديدة رائعة من أسامة بوقرة في الدقيقة 26 بعد اختراق من اليمين من النيجيري أنايو إيوالا.

وتلاعب بنزيمة بدفاع الترجي، ثم مرر كرة متقنة حولها حمد الله برأسه إلى الشباك ببراعة بعد 9 دقائق.

وأكمل المهاجم الفرنسي انتفاضة الاتحاد بتسديدته المذهلة بعد أن أجهض فريق المدرب نونو إسبريتو سانتو خطورة الترجي في الشوط الثاني عقب تحكمه في خط الوسط بنزول نغولو كانتي.

وغادر بنزيمة الملعب في الدقيقة 70 وسط تحية حارة من الجماهير في الطائف.

ويتصدر الاتحاد بذلك المجموعة الأولى بـ3 نقاط، متساويا مع الشرطة العراقي الذي تغلب 1-صفر على الصفاقسي التونسي في وقت سابق اليوم.

الصفاقسي يعلن استقالة البدري

وعقب الخسارة أمام الشرطة، أعلن الصفاقسي استقالة المدرب المصري حسام البدري.

وقال الصفاقسي إن البدري "وجه الشكر لمجلس الإدارة وقام بتسليم استقالته من منصبه على رأس الإطار الفني للفريق الأول".

وأضاف -في بيان- "نتقدم للبدري بجزيل الشكر على مجهوداته المبذولة منذ قدومه، ونتمنى له التوفيق في قادم مسيرته المهنية".

🎙بنزيما: الأجواء في مباراة اليوم استثنائية، ونتمنى أن نستمر على هذا المستوى الذي ظهرنا به ⁧#الترجي_التونسي_الاتحاد#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/339RxRX26Z — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023