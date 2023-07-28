بطولة الأندية العربية.. الرجاء يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بفوز صعب والزمالك يكتسح المنستيري

افتتح الرجاء الرياضي المغربي -اليوم الجمعة- حملة الدفاع عن لقب بطولة الأندية العربية لكرة القدم المقامة في السعودية بحسمه الدربي المغاربي أمام جاره شباب بلوزداد الجزائري 2-1 بصعوبة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وفي المجموعة الثالثة، استهل الزمالك المصري مشواره بفوز كبير على الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة.

الرجاء المغربي يقلب الطاولة بهدف قاتل⚽️

شباب بلوزداد الجزائري 1 × 2 الرجاء المغربي#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #S pic.twitter.com/F78MEagnju — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 28, 2023

في المباراة الأولى، بدأ بلوزداد بالتسجيل عبر معاذ حداد (الدقيقة 9)، ورد الرجاء بهدفين للجزائري يسري بوزوق (الدقيقة 57 من ركلة جزاء) وبوشعي عراسي (90+4).

ويلتقي لاحقا ضمن المجموعة ذاتها الكويت الكويتي مع الوحدة الإماراتي.

ويسعى الفريق البيضاوي إلى الحفاظ على اللقب لمصالحة جماهيره بعد خروجه خالي الوفاض الموسم الفائت، في حين يتطلع الفريق الجزائري إلى نقل نجاحاته المحلية إلى المستويين الإقليمي والقاري، بعدما هيمن على لقب الدوري الجزائري في المواسم الأربعة الأخيرة.

فوز كبير للزمالك

وقسا الزمالك على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وسجل الأهداف كل من التونسي سيف الدين الجزيري (الدقيقة 26) وأحمد سيد "زيزو" (الدقيقة 43) والبديل سيد عبدالله "نيمار" (الدقيقة 56 و64).

ويلتقي النصر السعودي مع مواطنه الشباب لاحقا ضمن المجموعة ذاتها.

وافتتح الزمالك التسجيل عندما انبرى زيزو لركلة ركنية، تابعها الجزيري بتسديدة قوية على يسار بن سعيد (26).

وعزز الزمالك تقدمه إثر هجمة منظمة أنهاها زيزو بتسديدة قوية على يسار بن سعيد (43).

وفي حين اندفع المنستيري في الشوط الثاني بحثا عن تقليص الفارق، استغل الزمالك المساحات وأضاف الهدف الثالث عبر "نيمار" الخالي من الرقابة بعد تمريرة من الجزيري سددها على يسار بن سعيد (56).

وختم "نيمار" المهرجان بالهدف الرابع بفضل تمريرة من المدافع أحمد فتوح (64).