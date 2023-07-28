الأهلي السعودي يتعاقد مع الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي

أعلن نادي أهلي جدة العائد حديثا إلى الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري رياض محرز المتوج مع مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

ونشر النادي السعودي -عبر حسابه على تويتر- مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب الجزائري يرتدي قميص الفريق مرفقا بعبارة "انتهى الانتظار، رياض حقيقة"، في إشارة إلى انتقال اللاعب الجزائري بعد 5 مواسم مع سيتي حقق خلالها 11 لقبا.

ووقّع محرز عقدا لمدة 4 مواسم مع أهلي جدة، وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 38 مليون دولار).

وقال محرز في رسالة وداعية إلى جماهير نادي مانشستر سيتي "أتيت إلى سيتي للفوز بالألقاب والاستمتاع بكرة القدم وقد حققت كل ذلك وأكثر".

وتابع أفضل لاعب في إنجلترا عام 2016 "أمضيت 5 أعوام لا تُنسى مع هذا النادي، وعملت إلى جانب لاعبين مذهلين، جماهير رائعة، والمدرب الأفضل في العالم".

وبات محرز ثالث صفقة للقطب الثاني لمدينة جدة بعد صفقتين من الدوري الإنجليزي، هما حارس المرمى الدولي السنغالي إدوارد ميندي القادم من تشلسي، والمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو المنضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وانضم محرز إلى مانشستر سيتي صيف 2018 قادما من ليستر سيتي الذي توج معه بطلا للدوري عام 2016، بعد أن أسهم في صعوده إلى الدوري الممتاز عام 2014 بعد 6 أشهر من انتقاله إلى صفوفه.

وساهم محرز في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري 4 مرات (أعوام 2019 و2021 و2022 و2023)، ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا العام، وكأس الرابطة المحلية 3 مرات أعوام 2019 و2020 و2021، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين عامي 2019 و2023.

وخاض 236 مباراة مع سيتي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 78 هدفا وصنع 59.