هندرسون قائد ليفربول ينتقل إلى الاتفاق السعودي

أعلن ناديا ليفربول الإنجليزي والاتفاق السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، إتمام صفقة انتقال قائد الريدز جوردان هندرسون إلى صفوف الاتفاق، واضعًا حدًّا لمسيرة دامت 12 عاما مع ليفربول فاز خلالها بجميع الألقاب الممكنة.

وكتب ليفربول، على حسابه الرسمي في منصة X -تويتر- "يمكننا أن نؤكد أن جوردان هندرسون أكمل انتقاله إلى الاتفاق"، فيما كتب الأخير على حسابه في تويتر أيضًا: "محارب، قائد، نحن ببساطة سعداء بوجوده، هندرسون لاعب اتفاقي" مع شريط فيديو يتضمن صور اللاعب المخضرم البالغ 33 عاما وصاحب 77 مباراة دولية منذ صغره وبألوان فريقي سندرلاند وليفربول ومنتخب إنجلترا بعبارات "مميّز، أسطوري، تاريخي".

مزيج فاخر 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 في معقل فارس الدهناء 💚❤️ #هندرسون_اتفاقي pic.twitter.com/QyimVY6K6x — نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 27, 2023

وسيلعب هندرسون تحت إشراف زميله السابق في ليفربول أسطورة الحمر ستيفن جيرارد الذي عُيّن مدربًا للفريق السعودي في وقت سابق من هذا الشهر.

وخضع لاعب الوسط لفحوص في أحد المراكز الطبية في كرواتيا، حيث يستعد فريق الاتفاق للموسم المقبل.

وبات هندرسون ثالث صفقة صيفية للاتفاق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 37 نقطة، بعد الفرنسي موسى ديمبلي والأسكتلندي جاك هيندري.

وانضم هندرسون إلى ليفربول قادما من سندرلاند في 2011 وخلف جيرارد كقائد في ملعب أنفيلد في 2015.

توّج بـ8 ألقاب مع ليفربول أبرزها مساهمته في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأوّل مرة منذ 30 عامًا في عام 2020، بعد عام من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

كما توّج هندرسون مع ليفربول بكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية في عام 2019 وكأس الرابطة المحلية في عامي 2012 و2022 وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2022 والدرع الخيرية في عام 2022.

وكانت صحيفة "ذي أتليتيك" كشفت الأربعاء الماضي أنه تم إغراء هندرسون بالانضمام إلى جيرارد بعد أن عُرضت عليه صفقة تصل قيمتها إلى 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (915 ألف دولار)، فيما من المقرر أن يتقاضى ليفربول 12 مليون جنيه إسترليني.

وكان هندرسون ودَّع جماهير فريقه الأربعاء في منشور مؤثر على حسابه في إنستغرام، ممهدا الطريق نحو انتقاله إلى الاتفاق.

وقال "من الصعب وصف السنوات الـ12 الماضية بالكلمات، بل إنه من الصعب أن نقول وداعًا، سأظل دائمًا مشجعا للفريق الأحمر حتى يوم موتي. شكرا لكم على كل شيء. لن تمشي وحدك".

وأضاف هندرسون "أنا في غرفة تبديل الملابس (ليفربول) للمرّة الأخيرة، كما يمكنكم أن تتخيلوا، الأمر مؤثر جدا. أحتاج إلى أن أشرح بطريقة أو بأخرى ما تعنيه لي ولعائلتي السنوات الـ12 الأخيرة".

وتابع "اختياري قائدًا لنادي ليفربول لكرة القدم كان أحد أعظم تكريم في حياتي. منذ اليوم الذي تم فيه تسليمي شارة القيادة، فعلت كل ما بوسعي لأتصرف كما ينبغي لقائد ليفربول. أشكركم على السماح لي بأن أكون جزءًا من ناديكم، شكرًا لكم على دعمكم في السراء والضراء".