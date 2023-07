للمرة الأولى في التاريخ.. المدربون الأجانب أغلبية بالدوري البرازيلي

بالتزامن مع البحث عن مدرب أجنبي للمنتخب، تعيش أندية الدوري البرازيلي لكرة القدم فترة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ هذه البطولة، وذلك بوجود 11 مدربا أجنبيا من أصل 20 في أعلى بطولة كروية في هذه البلاد.

وأكدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أنه ولأول في مرة في تاريخ البرازيل تتعاقد أنديتها مع 7 مدربين برتغاليين و4 أرجنتينيين، بينما المقاعد التسعة المتبقية يشرف عليها مدربون محليون.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن إنترناسيونال تعيين الأرجنتيني إدواردو كوديت مدربا، وهو ما رجّح عدد المدربين الأجانب بالدوري البرازيلي على حساب المحليين.

ويشرف مواطنه رامون دياز -الذي سبق له تدريب الهلال السعودي- حاليا على تدريب فاسكو دي غاما، ويقع على عاتقه مهمة إنقاذ الفريق من دوامة النتائج السلبية حيث يتذيل الجدول وفي رصيده 9 نقاط جمعها من 15 مباراة.

ويتولى الأجانب تدريب 3 من أصل 4 أندية كبرى بولاية ريو دي جانيرو، وهم الأرجنتيني خورخي سامباولي مع فلامينغو، البرتغالي برونو لاغ مع بوتافوغو، دياز مع فاسكو دي غاما.

أما البرازيلي الوحيد بين كبار الولاية هو فيرناندو دينيز مدرب فلومينينسي الذي يقود في الوقت ذاته منتخب بلاده بصفة مؤقتة لحين وصول الإيطالي كارلو أنشيلوتي صيف 2024 على أبعد تقدير.

واتجهت الأندية البرازيلية للتعاقد مع الأجانب عام 2019 بعد التجربة الناجحة التي عاشها البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال الحالي، حيث قاد فلامينغو في ذلك الوقت إلى التتويج بـ 5 ألقاب أبرزها الدوري وكأس السوبر وبطولة كأس ليبارتادوريس.

Hoje é aniversário do técnico Jorge Jesus, campeão com o MENGÃO da Libertadores (2019), do Brasileiro (2019), do Carioca (2020), da Supercopa (2020) e da Recopa (2020). Parabéns, Mister! #CRF pic.twitter.com/CoxopD0nvw

— Flamengo (@Flamengo) July 24, 2023