للمرة الأولى في التاريخ.. المدربون الأجانب أغلبية بالدوري البرازيلي

بالتزامن مع البحث عن مدرب أجنبي للمنتخب، تعيش أندية الدوري البرازيلي لكرة القدم فترة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ هذه البطولة، وذلك بوجود 11 مدربا أجنبيا من أصل 20 في أعلى بطولة كروية في هذه البلاد.

وأكدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أنه ولأول في مرة في تاريخ البرازيل تتعاقد أنديتها مع 7 مدربين برتغاليين و4 أرجنتينيين، بينما المقاعد التسعة المتبقية يشرف عليها مدربون محليون.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن إنترناسيونال تعيين الأرجنتيني إدواردو كوديت مدربا، وهو ما رجّح عدد المدربين الأجانب بالدوري البرازيلي على حساب المحليين.

Coudet recebe a camiseta colorada e a carteira de sócios na apresentação. 🎥 https://t.co/3kK6E4YpES pic.twitter.com/6qOLZADd0j — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 21, 2023

ويشرف مواطنه رامون دياز -الذي سبق له تدريب الهلال السعودي- حاليا على تدريب فاسكو دي غاما، ويقع على عاتقه مهمة إنقاذ الفريق من دوامة النتائج السلبية حيث يتذيل الجدول وفي رصيده 9 نقاط جمعها من 15 مباراة.

ويتولى الأجانب تدريب 3 من أصل 4 أندية كبرى بولاية ريو دي جانيرو، وهم الأرجنتيني خورخي سامباولي مع فلامينغو، البرتغالي برونو لاغ مع بوتافوغو، دياز مع فاسكو دي غاما.

أما البرازيلي الوحيد بين كبار الولاية هو فيرناندو دينيز مدرب فلومينينسي الذي يقود في الوقت ذاته منتخب بلاده بصفة مؤقتة لحين وصول الإيطالي كارلو أنشيلوتي صيف 2024 على أبعد تقدير.

واتجهت الأندية البرازيلية للتعاقد مع الأجانب عام 2019 بعد التجربة الناجحة التي عاشها البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال الحالي، حيث قاد فلامينغو في ذلك الوقت إلى التتويج بـ 5 ألقاب أبرزها الدوري وكأس السوبر وبطولة كأس ليبارتادوريس.

Hoje é aniversário do técnico Jorge Jesus, campeão com o MENGÃO da Libertadores (2019), do Brasileiro (2019), do Carioca (2020), da Supercopa (2020) e da Recopa (2020). Parabéns, Mister! #CRF pic.twitter.com/CoxopD0nvw — Flamengo (@Flamengo) July 24, 2023

وترى "ماركا" أن عامل اللغة لعب دورا بارزا في وصول العديد من المدربين البرتغاليين وسهّل مهامهم بالبرازيل، من بينهم أبيل فيريرا الذي تولى تدريب بالميراس 3 مواسم.

كما تولي الإسباني دومينيك تورنت (مدرب غلطة سراي التركي الحالي) قيادة فلامينغو عام 2020 لكنه أقيل بعد 3 أشهر فقط من توليه تلك المهمة بسبب سوء النتائج.

يأتي ذلك في وقت تستعد البرازيل لخطوة تاريخية على صعيد منتخبها لأول، بتعيين مدرب أجنبي لقيادته للمرة الأولى منذ ما يزيد على 50 عاما، حيث أكد رئيس اتحاد الكرة أن أنشيلوتي هو الخيار الأول.

قائمة المدربين الأجانب بالدوري البرازيلي

البرتغالي ريناتو بايفا (باهيا)

البرتغالي برونو لاغ (بوتافوغو)

البرتغالي بيدرو كايشينها (براغانتينو)

البرتغالي بيدرو ميغيل فيليبي "بيبا" (كروزيرو)

البرتغالي أنطونيو أوليفيرا (كويابا)

البرتغالي أرماندو إيفانغليستا (غوياس)

البرتغالي أبيل فيريرا (بالميراس)

الأرجنتيني خورخي سامباولي (فلامينغو)

الأرجنتيني جون بول فويفودا (فورتاليزا)

الأرجنتيني رامون دياز (فاسكو دي غاما)

الأرجنتيني إدواردو كوديت (إنتر ناسيونال)

المدربون المحليون بالدوري البرازيلي

دوريفال جونيور (ساو باولو)

باولو تورا (سانتوس)

فاندرلي لوكسمبورغو (كورنثيانز)

فيرناندو دينيز (فلومينينسي)

لويس فيليبي سكولاري (أتلتيكو مينيرو)

ريناتو غاوتشو (غريميو)

فاغنر مانشيني (أميركا مينيرو)