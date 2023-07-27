فوضى تحكيمية في كأس العالم للسيدات.. هل يمكن أن يرجع الحكم عن قراره عدة مرات؟

شهدت مباراة إسبانيا وزامبيا في كأس العالم للسيدات لكرة القدم واقعة تحدث لأول مرة في البطولات الكبرى بعدما تراجعت حكمة المباراة عن قرارها عدة مرات، مما تسبب في فوضى مؤقتة بالملعب.

وقدمت إسبانيا عرضًا جيدًا بفوز كبير على زامبيا 5-صفر ضمن المجموعة الثالثة بالبطولة على ملعب إيدن بارك في نيوزيلندا.

ومع ذلك، جاءت اللحظة الأكثر إثارة للاهتمام من الحكمة الكورية الجنوبية أوه-هيون جيونغ عندما كانت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR) تراجع هدف جينيفر هيرموسو في الدقيقة 70 الذي ألغي في البداية بداعي تسلل أولغا كارمونا.

وبعد الفحص المطول للهدف بدا أنه سيحتسب لإسبانيا لكن الحكمة التي بدت متوترة تمسكت بقرارها الأصلي بالإلغاء وأعلنت القرار "لا هدف" بلغة إنجليزية مرتبكة، وهو ما قوبل بصيحات استهجان من الجماهير، لكنها سرعان ما تراجعت وقالت: "لا، انتظر… لا تسلل- هدف!".

كل ذلك حدث وسط اعتراض الفريق الإسباني الذي كان في حيرة من أمره بسبب تضارب القرارات قبل أن يتقرر احتسابه في النهاية وتنطلق احتفالاتهن بالهدف الرابع.

وشهدت مباراة أميركا وفيتنام خطأ تحكيميا من الحكمة المساعدة الأولى التي ألغت هدفا لأميركا بداعي التسلل أيضا، لكن تقنية الفيديو راجعت الحالة وقررت احتساب الهدف، وهي أخطاء من المفترض ألا تحدث في البطولات الكبرى لا سيما كأس العالم.

هل يمكن أن يرجع الحكم عن قراره؟

وهنا قد يتساءل البعض عن إمكانية رجوع الحكم في قراره مثلما فعلت الحكمة الكورية، والإجابة كما ينص قانون كرة القدم أن "الحكم له الحق في التراجع عن قراراته لأي سبب طالما لم يستأنف اللعب بعد"، وذلك حتى لو تراجع عدة مرات.

وبالطبع يحسب ذلك على الحكم كخطأ في إدارة المباراة لكنه لا يعد خطأ قانونيا أو مخالفة للوائح تؤثر على القرار أو نتيجة المباراة.